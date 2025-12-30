聽新聞
明年起 竹市學府路上班時段試辦禁停車

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市政府昨宣布將於明年1月1日起於學府路部分路段試辦「時段性禁止停車」措施，上班日每日上午7時至9時禁止車輛停放。圖／竹市府提供
新竹市學府路學校多、鄰近工研院，也是通往竹科園區要道，上下班尖峰塞車嚴重。竹市府昨宣布明年元旦起，在學府路部分路段試辦上班日早上7時至9時「禁止停車」。民代發現路段現況有變電箱占道，呼籲市府滾動檢討。

市長高虹安說，學府路鄰近學校與重要交通幹道，周邊商業活動頻繁，尖峰時段車流量龐大，路邊停車進出停車格影響後方車流；市府規畫於早上通勤尖峰時段實施「時段性禁止停車措施」，希望透過更有效率的道路空間運用，紓解通勤時段交通壓力。

學府路部分路段將於明年元旦起試辦「時段性禁止停車」措施，交通處長倪茂榮說，此為彈性交通管理措施，並非全面禁止停車。市府會增設明確的標誌及標線提醒遵守，提醒民眾留意禁停時段，若違規停車，將依道路交通管理處罰條例辦理。

市議員蔡惠婷昨前往學府路往博愛街路段勘查，她發現，現場將實施車輛禁停，但前方變電箱占據半個車道、學校人行道，加上部分停車格未實施禁停，行經車輛得切內切外，恐增加擦撞風險。她呼籲市府持續觀察並採滾動檢討。

交通處指出，市府將持續觀察試辦成效，採取滾動式檢討，並依實際需求彈性調整相關交通管理措施，在兼顧交通順暢的同時，顧及周邊居民與商家的實際需求。

