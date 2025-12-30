聽新聞
中大規畫在八德設醫院 重簽MOU

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市政府先前無償撥用土地給6所國立大學，供設分校或醫院使用，但多處進度緩慢，連簽訂的合作意向書（MOU）也過期，引發質疑。市長張善政昨與中大校長蕭述三重簽合作意向書，將在八德籌設中大醫院與鄰近的市立醫院「互補」。其他大學合作案市府將採專案追蹤。

桃園6處大學合作開發案分別為中央大學八德校區智慧健康園區、清華大學醫療暨教育研發園區、陽明交通大學桃園青埔全球校區、海洋大學桃園產學分部、台北科技大學桃園分校、政治大學桃園創新校區。

目前僅海大進入實質工程，中大、清大、陽明交大、北科大與市府的合作意向書皆已過期。其中，桃市府與中大簽署的MOU早在2023年1月到期，遭審計處點名檢討。

市府昨下午重新與中大簽署「八德智慧健康創新園區合作意向書」，根據合作內容，將於「擴大及變更八德（八德地區）都市計畫案」的文大用地規畫籌設中大醫院，用地面積達2.56公頃，鄰近捷運綠線G01站。

市長張善政說，這塊地經近期規畫終於看到清楚方向，未來智慧健康創新園區與市立醫院位置相近，兩者互補可相得益彰，交通鄰近捷運綠線也方便，將是維護市民健康的重要基地。

中央大學校長蕭述三表示，未來園區將設立具有教學與研究功能的附設醫院，除提供急重症服務，也以「智慧健康科技園區」為概念，推動生醫科技、高齡健康、復健及婦幼醫療等研究，並提供人才培育，希望跟市府合作肩負公共衛生責任。

教育局指出，中大醫院設置期程仍未定，校方將先與衛福部確認可設置的病床數後，再著手BOT相關規畫。其他大學校院合作案將由副市長持續召開專案會議，邀各大學代表與會、追蹤進度。

