光電廠開發被控砍樹 苗栗縣府：水保施工

苗栗縣銅鑼鄉竹森光電廠開發案最近動工，台灣石虎保育協會指控，疑承諾保留的原始林態及綠地，竟成一片光禿禿黃土，「怵目驚心」，若違法應開罰。縣府回應，現勘確認為水土保持施工中，暫查無不法，會持續監督業者落實承諾事項。

竹森光電廠坐落銅鑼鄉山坡地範圍，開發面積8.3公頃，經濟部2019年2月核發電業籌設許可、苗縣府2022年12月核發開發計畫許可後，經濟部2023年4月核發工作許可證。案場近日動工，台灣石虎保育協會發現「石虎家園」次生林被刨除，山坡大面積裸露。

協會對比2021年及近期空拍照片、案場土地使用計畫圖等，發現疑似承諾保留原始林態及綠地的區域，變成裸露的土色，呼籲主管機關別睡了，違法開發就要罰；也要求廠商依法保留綠地，將不可開發區回復原地形地貌，全民一起監督。

縣府指出，工商發展處、水利處等單位人員12日會勘，另委託專業廠商巡查，現場目前依法施工水土保持工程，符合開發計畫核准作太陽光電發電設施使用；至於水土保持相關事項，縣府要求業者確實依核定計畫內容施作。

「縣府會持續強化監督與查核，要求業者落實生態環境保育相關承諾。」縣府說明，如後續發現裸露坡面過大，或施工內容未符核定水土保持計畫，將依水保法裁罰或移送法辦；至於業者承諾保留原始林態及綠地的區域，開發案進度尚未到此階段，縣府會監督落實。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠表示，竹森光電廠在審查階段，協會就一再反對，生態監測也發現石虎蹤跡，業者承諾保留不可開發區，及綠地最小擾動開發不可行，現在砍樹、除草成光禿禿的模樣，「預言」成真，呼籲縣府如果違法就該罰。