電來了！桃捷藝文特區站今晚點燈 張善政：列車開得進來了

桃園市首條自辦的捷運綠線，北段坑口站至藝文特區站共7站將於明年優先通車。市長張善政今晚為G11藝文特區站出入口A點燈，宣告市區段正式送電完成，並與書法家張穆希共同揭牌「藝文特區」站名墨跡，見證桃捷歷史性的一刻。

「這不僅是為了耶誕節或過年點燈！」張善政致詞時難掩激動表示，點燈代表電來了，電來了代表列車開得進來，預計明年1月列車就會開進G11站進行動態測試。

張善政回憶2年前剛上任梳理捷運進度時，原規畫僅能通車至高架段，但藝文特區是桃園市區核心，若無法通達效益大打折扣，因此他向捷工局下了「軍令狀」，要求務必克服萬難，將首階段通車目標延伸至G11藝文特區站。

張善政感謝捷工局與工程團隊「將士用命」，過去3年不分白天晚上在每一站趕工，終於讓看似不可能的任務展露曙光。他比喻，捷運建設就像小嬰兒從爬行到學會走路，上周捷工局舉辦親子開箱活動，市民親眼目睹列車模樣的興奮之情更讓他深受感動。

捷工局長劉慶豐表示，G11站是捷運綠線最美出入口，出入口A是國內捷運工程中首度採用鋼木構造設計，結合鋼骨支撐與環保木材，兼具結構強度、美觀、永續性、耐震、耐久與減碳美學。夜間燈光精準勾勒出優美的鋼木線條，搭配點燈非常漂亮，將成為藝文特區的新地標。

劉慶豐指出，綠線工程從去年10月完成北主變電站永久供電、今年5月送電至高架車站，到如今12月正式送電至G11站，進度超前。目前20列捷運列車即將全數抵台，隨著地下車站裝修、水電環控及地面景觀工程逐步完成，明年將展開整體動態測試，全力實現2026年北段7站通車願景。