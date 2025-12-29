快訊

桃園6大學城開發頻卡關 張善政今與中大重簽MOU推「健康創新園區」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府先前無償撥用土地給6所國立大學，讓各校在桃園設立分校或醫院，然而簽訂的合作意向書（MOU）多已過期，引發各界質疑。市府今與中央大學再次簽署MOU，規畫籌設中大醫院與鄰近的市立醫院互補，盼提升全市醫療量能。至於其他大學合作案件，市府表示，將由副市長持續召開專案會議追蹤進度。

市府與6所大學合作土地開發案，包括中央大學八德校區智慧健康園區、清華大學醫療暨教育研發園區、陽明交通大學桃園青埔全球校區、海洋大學桃園產學分部、台北科技大學桃園分校、政治大學桃園創新校區。但各校僅海大進入實質工程，市府與中大簽署的MOU更早於2023年1月到期，遭審計處點名檢討。

市府今重新與中大簽署「八德智慧健康創新園區合作意向書」，根據合作內容，將於「擴大及變更八德（八德地區）都市計畫案」的文大用地規畫籌設中大醫院，用地面積達2.56公頃，鄰近捷運綠線G01站。

市長張善政表示，這塊地經近期規畫，今天終於看到清楚方向，未來智慧健康創新園區與市立醫院位置相近，兩者互補可相得益彰，交通鄰近捷運綠線也方便，將是維護市民健康的重要基地。

中央大學校長蕭述三表示，未來園區將設立具有教學與研究功能的附設醫院，除提供急重症服務，也以「智慧健康科技園區」為概念，推動生醫科技、高齡健康、復健及婦幼醫療等研究，並提供人才培育，希望跟市府合作肩負公共衛生責任。

教育局表示，中大醫院設置期程仍未定，校方將先與衛福部確認可設置的病床數後，再著手BOT相關規畫。

除中大外，包括清大、陽明交通大學、北科大與市府的合作意向書皆已過期。教育局表示，市府持續定期召開「市府與大學校院創新合作專案」會議，邀請各大學代表與會，追蹤各案件辦理進度。

目前海洋大學藻礁海洋生態館預計在明年初竣工，將在取得使照1年內對外開放民眾參觀。清華大學延續原計畫設置醫院。陽明交通大學聚焦健康醫療領域與投資廠商合作，校方表示將盡速開發青埔校區。北科大規畫設置智慧與綠能產業服務共創基地，市府已請該校加速開發期程。

另，政大土地位屬航空城範圍，區段徵收將於2027年完成，校方表示將配合期程籌設涵蓋多元創新、國際人文、心理健康等面向的桃園創新校區。

