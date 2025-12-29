快訊

桃園舉辦跨年晚會消防、高強度維安實兵演練。圖：觀旅局提供

2026桃園ON AIR跨年晚會將於12月31日盛大登場，為確保活動期間公共安全，桃園市政府於今（29）日舉辦跨年晚會消防、高強度維安實兵演練，整合消防、警察及相關單位，全面檢視火災搶救、人潮疏散及突發事件應變機制，提供市民一個安全無虞的跨年環境。

S 8142949 0
桃園整合消防、警察及相關單位，全面檢視火災搶救、人潮疏散及突發事件應變機制。圖：觀旅局提供

觀光旅遊局表示，為強化大型活動期間的消防安全整備，演練首先由青埔消防分隊於樂天桃園棒球場進行消防搶救演練。演練情境模擬跨年晚會期間，場內舞台燈光、音響等電氣設備發生短路引發火災，火勢迅速延燒並擴大，現場人員無法於第一時間控制，隨即通報119指揮中心請求支援。青埔消防分隊接獲通報後迅速抵達現場，立即完成場地平面配置確認、消防設備位置及救災動線掌握，並展開任務分工與指揮調度，同步部署水線進行滅火攻擊。

S 55042089
桃園跨年禁止攜帶3大類物品。圖：觀旅局提供

觀旅局提到，演練同時結合近期捷運及大型商場事故經驗，啟動大量傷病患應變機制，聯合後續支援消防單位進行民眾疏散引導與傷患處置，整體過程緊湊逼真，最終成功控制並撲滅火勢，充分展現跨單位協同合作與大型活動災害應變效能，有效驗證跨年晚會期間的消防整備與搶救能量。

青埔分隊長楊超鈞表示，此次演練特別要求活動工作人員配合實施自衛消防編組演練，強化業者在災害初期的滅火、通報及人員疏散能力，期盼在突發狀況發生時能即時應變，將人命傷亡與財產損失降至最低。第二大隊大隊長簡慈彥也指出，跨年活動人潮密集，使用火源與電力設備頻繁，消防安全更顯重要，透過事前演練與跨單位整合，不僅能提升消防人員與業者間的協調默契，也能確保活動在安全無虞的前提下順利進行，讓市民安心迎接新年。

除消防演練外，中壢警分局亦會同警察局保安科、保安警察大隊霹靂小組及警犬隊，並結合觀旅局及相關單位，共同實施入場安全檢查暨突發狀況應變演練，全面強化跨年晚會的維安作為。

演練過程中，模擬民眾於入場安檢時攜帶管制物品，並出現情緒激動、拒絕配合檢查等情境，現場安檢人員立即通報警力支援，警方隨即依標準作業程序進行管束、隔離人群並排除危害；同時結合警犬隊進行可疑物品檢測，霹靂小組迅速進場待命，全程分工明確、應變迅速，充分展現警政單位即時處置與跨機關協調能力。

中壢分局表示，跨年晚會期間將投入充足警力，全面執行安全維護、交通疏導及入場安檢措施，全力守護民眾安全；並呼籲參與跨年活動的民眾配合安檢規定，勿攜帶危險或違禁物品，並遵從現場工作人員引導，共同營造安全、歡樂的跨年夜。

此次演練由市府秘書長溫代欣、觀旅局長陳靜芳及警察局長廖恆裕親自到場指導，實地檢視跨年晚會雙場地的入場安檢流程、人潮疏散動線及突發事件應變機制，強調市府對大型活動公共安全的高度重視，並以民眾安全為活動舉辦首要考量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園市府實兵演練備戰跨年 觀旅局公告禁帶3大類物品

