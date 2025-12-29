聽新聞
「跟風玩新竹」官方LINE今上線 高虹安：一鍵開啟山湖海智慧旅遊
新竹市政府持續推動「跟風玩新竹」觀光旅遊品牌，以「山、湖、海」為主軸結合科技城市特色，今天推出LINE官方帳號「跟風玩新竹」，打造一站式智慧旅遊入口。市長高虹安表示，平台整合主題遊程、最新活動資訊及「風城印記」數位集章3大功能，民眾只要透過手機即可快速規畫旅遊路線，實現「想出發就能出發」的智慧旅遊體驗。
高虹安表示，為擴大數位觸及與服務市民及旅客，即日起同步開通「跟風玩新竹」LINE官方帳號，並推出「風城印記」數位集章活動，結合自然景觀與日常生活，讓民眾走訪竹市各大景點與合作店家，深入體驗新竹城市魅力。
高虹安表示，「風城印記」數位集章以新竹市「山、湖、海」為核心，設計新竹公園與十八尖山、青草湖及新竹漁港3大主章，並串聯40多家在地特色店家。民眾完成指定集章任務即可兌換限量好禮，鼓勵走進街區、帶動在地觀光消費，打造專屬的「跟風玩新竹」旅程。
城銷處長林昱志表示，「風城印記」數位集章活動即日起至明年3月31日止，民眾前往指定景點掃描QR Code，集滿1個主章及2個副章，即可兌換小禮並取得抽獎資格。活動串聯40多家在地旅宿、伴手禮、美食及手作店家，加入「跟風玩新竹」LINE好友即可享多項優惠，透過數位集章提升互動體驗，引導遊客深入探索新竹的山、湖、海風貌。
