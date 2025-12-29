步行穿越1車道至少5秒 交通部陳彥伯：見倒數7秒要等下次！

交通部公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識，有獎徵答時「行人穿越一個車道5秒鐘」錯最多，交通部次長陳彥伯提醒很重要，可以評估更安全通過馬路。

公路局宣導用路人風險意識宣導，今天分別到香火鼎盛的通霄鎮白沙屯拱天宮、雲林縣北港朝天宮，辦理快閃活動，

王彩樺擔任交通安全宣導大使，她與電音三太子在廟口表演，吸引大批信眾目光，並且熱絡互動。

公路局指出，道安總動員的數據，40至64歲族群涉及的交通事故，多與行人穿越道路風險、分心駕駛、闖紅燈、酒後駕車，及身體不適或疲勞狀態下駕駛有關，因此快閃活動聚焦宣傳「過馬路走行穿線，別從路中間穿越」、「精神不佳別碰車」，及「物品掉車內，停好車再撿」等主題。

有獎徵答時，陳彥伯拋出走行穿線過馬路，一個車道的時間5秒鐘，結果很多人答錯，陳彥伯說，這個觀念很重要，因此如果通過2個車道的馬路，就需要10秒鐘，如果行人號誌僅剩下7秒，最好等下次，否則可能人被卡在路中間。

陳彥伯表示，用路人風險意識，還包括駕駛人，全國1年有106萬件闖紅燈，也不要吃了藥想睡覺，或開車分神撿東西、看手機等，一不留神就很危險，如果覺得疲勞，高速公路現有15個服務區，除了石碇外，都有駕駛人休息室，養足精神再上路。