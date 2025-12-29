快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

步行穿越1車道至少5秒 交通部陳彥伯：見倒數7秒要等下次！

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識。記者范榮達／攝影
公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識。記者范榮達／攝影

交通部公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識，有獎徵答時「行人穿越一個車道5秒鐘」錯最多，交通部次長陳彥伯提醒很重要，可以評估更安全通過路。

⭐2025總回顧

公路局宣導用路人風險意識宣導，今天分別到香火鼎盛的通霄鎮白沙屯拱天宮、雲林縣北港朝天宮，辦理快閃活動，

王彩樺擔任交通安全宣導大使，她與電音三太子在廟口表演，吸引大批信眾目光，並且熱絡互動。

公路局指出，道安總動員的數據，40至64歲族群涉及的交通事故，多與行人穿越道路風險、分心駕駛、闖紅燈、酒後駕車，及身體不適或疲勞狀態下駕駛有關，因此快閃活動聚焦宣傳「過馬路走行穿線，別從路中間穿越」、「精神不佳別碰車」，及「物品掉車內，停好車再撿」等主題。

有獎徵答時，陳彥伯拋出走行穿線過馬路，一個車道的時間5秒鐘，結果很多人答錯，陳彥伯說，這個觀念很重要，因此如果通過2個車道的馬路，就需要10秒鐘，如果行人號誌僅剩下7秒，最好等下次，否則可能人被卡在路中間。

陳彥伯表示，用路人風險意識，還包括駕駛人，全國1年有106萬件闖紅燈，也不要吃了藥想睡覺，或開車分神撿東西、看手機等，一不留神就很危險，如果覺得疲勞，高速公路現有15個服務區，除了石碇外，都有駕駛人休息室，養足精神再上路。

交通部次長伍勝園指出，交通事故往往源於一瞬間的判斷失誤，無論是駕駛或行人，只要願意多停一下、多看一眼，就能有效降低事故發生的機率，期盼透過持續性的宣導活動，逐步累積民眾對交通安全的重視與行為改變。

公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識。記者范榮達／攝影
公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識。記者范榮達／攝影
公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識。記者范榮達／攝影
公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識。記者范榮達／攝影
公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識。記者范榮達／攝影
公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識。記者范榮達／攝影

交通事故 風險

延伸閱讀

市場婆媽全暴動！綜藝天王錄影寸步難行 連攤商都搶著免費送

影／嘉義飛起來！嘉市城市博覽會開幕大秀引爆人潮 數千民眾嗨翻

王彩樺陷婚姻危機「素顏、腫臉」模樣曝光　與丈夫大吵鄰居差點報警

辛龍喪妻神隱5年終於復出！胡瓜曝「已讀不回」內幕

相關新聞

「跟風玩新竹」官方LINE今上線 高虹安：一鍵開啟山湖海智慧旅遊

新竹市政府持續推動「跟風玩新竹」觀光旅遊品牌，以「山、湖、海」為主軸結合科技城市特色，今天推出LINE官方帳號「跟風玩新...

企業力挺蘆竹消防分隊 捐贈車禍救助器材

為提升第一線消防人員執行車禍救助案件之安全性與效率，銳禾工業股份有限公司於今（29）日上午10時捐贈車禍救助器材予桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊，以實際行動支持基層消防救災救護工作，守護市民生命安全。

步行穿越1車道至少5秒 交通部陳彥伯：見倒數7秒要等下次！

交通部公路局攜手藝人「保庇天后」王彩樺今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，快閃宣導用路人風險意識，有獎徵答時「行人穿越一個車...

ESG為共同語言…從永續信念到投資說服力 桃園青年局攜手社企拓展長期價值

桃園市政府青年局「114年度社會企業諮詢會第四次會議」日前圓滿舉行，由桃園市副市長蘇俊賓主持，青年局長侯佳齡邀請市府各局處代表、諮詢委員及社會企業夥伴齊聚一堂，回顧年度推動成果，並就未來社會企業政策方向、公私協力模式及永續發展策略進行交流，展現桃園持續深化社會企業生態系、朝「社企之都」目標邁進的決心。

去年跨年南寮漁港周邊3起火警 市府：漁港區全面禁放爆竹

往年元旦跨年及春節期間，有民眾湧入新竹漁港違法施放爆竹煙火，去年跨年期間南寮漁港一帶共接獲3起雜草火警，消防員疲於奔命。...

同1人中2大獎引議 桃市經發局：得獎發票並不同張

桃園市經發局舉辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，擬帶動年終消費熱潮，不過有眼尖網友發現12月19日的「天天抽1萬」得主，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。