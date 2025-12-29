ESG為共同語言…從永續信念到投資說服力 桃園青年局攜手社企拓展長期價值

桃園市政府青年局「114年度社會企業諮詢會第四次會議」日前圓滿舉行，由桃園市副市長蘇俊賓主持，青年局長侯佳齡邀請市府各局處代表、諮詢委員及社會企業夥伴齊聚一堂，回顧年度推動成果，並就未來社會企業政策方向、公私協力模式及永續發展策略進行交流，展現桃園持續深化社會企業生態系、朝「社企之都」目標邁進的決心。

蘇俊賓副市長表示，社會企業諮詢會已逐步成為桃園社企圈的重要年度平台，公部門角色也正從過往的政策制定者，轉型為資源、場域與預算的整合者。市府將持續善用既有公務體系與執行場域，開放社會企業參與公共服務與政策驗證，透過實際合作提升施政效能；同時也鼓勵各局處在推動年度計畫時，主動納入民間創新解方，讓社會企業能更自然地融入公部門的常態運作。

本次會議亦邀請諮詢委員、灃食飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕進行專題演講，以「當 ESG 成為創業新語言」為題，分享其媒體出版背景，以及近年於新加坡國立大學 EMBA 就讀，觀察東南亞新創與國際投資市場的實務經驗。她指出，在投資人眼中，ESG 不僅是企業社會責任的展現，更代表風險韌性與長期經營能力。對於規模較小的新創或社會企業而言，關鍵不只在環境面表現，而在公司治理是否具備清楚的決策架構與組織紀律。治理成熟度、風險承擔能力及商業模式是否回應社會與環境需求，已成為國際資金進行資產配置與風險管理的重要評估指標。她並以新創團隊 MantaGO 為例，說明獲得國際市場肯定的關鍵，在於清晰的價值主張與可複製的商業模式，並以「長期主義」勉勵團隊於創業初期即建立當責文化與治理基礎，為未來規模化發展奠定根基，讓在場社企團隊收穫許多。

會議中亦肯定多組社會企業於年度中的亮眼成果，包括台灣生物循環股份有限公司榮獲經濟部中小及新創企業署科技新創競賽綠色科技組優勝，以及洺鈞畜產科技股份有限公司獲得 2025 年食力傳媒舉辦的「食創獎」企業永續創新類二星殊榮，並成功拓展企業採購與 CSR 合作，展現桃園社會企業在市場競爭力與社會影響力上的雙重成果。

桃園市政府青年局長侯佳齡表示，未來將持續以 ESG 作為公私部門的共同語言，深化跨局處與民間社會企業的協力機制，串聯政策資源與創新能量，並鼓勵成熟社會企業提攜後進，共同打造具影響力且可長期發展的社會企業支持環境。