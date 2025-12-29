去年跨年南寮漁港周邊3起火警 市府：漁港區全面禁放爆竹

往年元旦跨年及春節期間，有民眾湧入新竹漁港違法施放爆竹煙火，去年跨年期間南寮漁港一帶共接獲3起雜草火警，消防員疲於奔命。新竹市府今天強調，新竹漁港全區禁止施放爆竹煙火，若引發火災更可能觸犯刑法公共危險罪。

去年的跨年夜，有民眾在南寮區聚集施放煙火，從深夜11點起持續約2小時引發火災，消防局統計在南寮漁港一帶共接獲3起雜草火警，有一案更因延燒到圍籬，依公共危險罪送辦。去年跨年期間新竹市共接獲12起檢舉施放爆竹煙火，其中南寮區有4起。

新竹市長高虹安表示，往年元旦跨年及農曆春節、元宵節期間，常有民眾湧入新竹漁港違法施放爆竹煙火，違反漁港法及市府自治條例，若引發火災更可能觸犯刑法公共危險罪。對此，消防局將會同警察局加強新竹漁港聯合巡邏，勸導民眾勿違法施放，對於勸阻無效者依法舉發。

市府表示，新竹市兼具3百年歷史古城與科學園區重鎮特性，人口與社區高度密集，且節慶與宗教活動仍有施放爆竹煙火習俗。為維護人口稠密社區及古蹟公共安全，市府日前公告將32處高人口密集社區（500戶以上）及43處古蹟暨周邊道路( https://niurl.cc/bf6DS2 )，畫設為全日禁止施放爆竹煙火區域，以兼顧民俗慶典與公共安寧。

產發處指出，為防範載有燃油的漁船起火危及漁民生命財產，新竹漁港依規定全面禁止施放爆竹煙火，違者可處3萬至15萬元罰鍰。市府已於漁港範圍設置告示牌，清楚標示管制區域與法令，提醒市民留意遵守。