同1人中2大獎引議 桃市經發局：得獎發票並不同張

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市經發局舉辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，被網友發現天天抽1萬」與「週週抽5萬」得主為同一人。經發局回應，得獎發票並非同一張，且此前從未在該兩類獎項中獲獎。圖／桃園市經發局提供
桃園市經發局舉辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，被網友發現天天抽1萬」與「週週抽5萬」得主為同一人。經發局回應，得獎發票並非同一張，且此前從未在該兩類獎項中獲獎。圖／桃園市經發局提供

桃園市經發局舉辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，擬帶動年終消費熱潮，不過有眼尖網友發現12月19日的「天天抽1萬」得主，12月21日的「周周抽5萬」得主，為同一名潘姓女士，引發熱議。經發局則回應，該名得主抽中獎的兩張得獎發票，並非同一張，且此前從未在該兩類獎項中獲獎，完全符合活動規範。

經發局表示，桃園市「百倍奉還」抽獎活動活動設計初衷即在鼓勵民眾持續消費，故規定每張發票限中獎一次，且每人在天天抽、周周抽、月月抽及壓軸抽等不同類別中，各擁有一次中獎機會，旨在避免民眾因單次中獎後便停止登錄發票。

經發局指出，對於12月19日產生同一位民眾同時獲得「天天抽」與「周周抽」獎項的情形，經理當場查核，該名得主抽中獎的兩張得獎發票並非同一張，且此前從未在該兩類獎項中獲獎。

經發局強調，本次抽獎過程始終秉持公平、公正、公開原則，所有流程皆在律師見證及全程錄影下進行，確保每一位參與者的權益受到保障。該位幸運民眾獲獎當下，經發局已即時確認其登錄方式皆為雲端載具，程序透明無虞，純屬民眾個人運氣極佳。對於外界關注，經發局除再次向得主表達恭喜，也強調活動機制運作正常，並無違反規定或不公之情事，籲請社會大眾理性看待抽獎結果。

經發局統計，截止目前發票登錄總金額約17.3億，12月17日至12月23日當周登錄總金額2.45億，當週序號153萬7262筆，該位得獎民眾累積抽獎序號多達2676筆，且12月17日至12月23日當周的序號占了756筆，消費金額越高、累積序號越多，中獎機率便會隨之提升。活動目前已進入最後衝刺階段，歡迎全台民眾踴躍來桃園消費並登錄發票。

發票 桃園 普發一萬 機制

