苗栗竹森光電廠開發 光禿禿黃土怵目驚心！縣府：將要求落實水保計畫

苗栗縣銅鑼鄉竹森光電場開發案最近動工，台灣石虎保育協會控疑似承諾保留原始林態及綠地的區域，也變成光禿禿黃土怵目驚心，縣府則回應，將嚴格監督要救業者落實水土保持計畫，若未符合水土保持，將依水保法具體裁罰或移送法辦。

銅鑼鄉竹森光電場開發面積高達8.3公頃，原來林相完整且自然度高的次生林，台灣石虎保育協會認為對石虎來說是極為重要、需要保護下來的棲地和廊道，2021年起關注，協會專員、理事、在地居民最近都發現竹森光電開發案已經 動工，這片石虎家園、次生林，因刨除樹木造成大面積裸露，放眼望去變成一大片光禿禿的黃土。

協會對比2021年及近期空拍照片，可謂怵目驚心，根據案場土地使用計畫圖、協會空拍圖及google earth影像，發現疑似承諾保留原始林態及綠地的區域，變成光禿禿裸露的土色，呼籲主管機關別睡了，違法開發就要罰，求廠商依法保留綠地，將不可開發區回復原地形地貌，建立光電開發健全且嚴格的制度，案場資訊公開透明，全民一起監督。

縣府則回應表示，縣府工商發展處、水利處等相關單位人員，12月12日會勘竹森光電廠案場，另委委專業廠商巡查，經濟部2023年4 月24日核發工作許可證，目前依法施工水土保持工程，符合開發計畫核准作太陽光電發電設施使用，至於水土保持相關事項，依規要求業者確實依核定水土保持計畫內容施作。