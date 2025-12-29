聽新聞
0:00 / 0:00
紓解學府路尖峰壅塞 竹市明年元旦起試辦上午7至9點禁停車
為紓解上班尖峰時段學府路交通壅塞問題，新竹市政府今天宣布將於明年1月1日起，於學府路部分路段試辦「時段性禁止停車」措施，上班日每日上午7點至9點禁止車輛停放，以增加道路通行空間，提升整體交通順暢度。
⭐2025總回顧
市長高虹安表示，學府路鄰近學校與重要交通幹道，周邊商業活動頻繁，尖峰時段車流量龐大，路邊停車進出停車格影響後方車流，為此將規畫於早上通勤尖峰時段實施時段性禁止停車措施，透過更有效率的道路空間運用，紓解通勤時段交通壓力，提升道路服務水準。
交通處長倪茂榮指出，時段性禁止停車係依據道路實際車流狀況所設計的彈性交通管理措施，僅於特定時段實施，並非全面禁止停車。為協助用路人清楚辨識，市府將於相關路段設置明確的標誌及標線提醒遵守。違規停放車輛，將依「道路交通管理處罰條例」相關規定辦理，提醒民眾留意禁停時段，避免誤停而受罰。
交通處提醒，民眾行經學府路時，務必配合現場交通標誌、標線及相關管制規定，並提前規畫停車位置，共同維護道路順暢與行車安全。未來市府將持續觀察試辦成效，採取滾動式檢討，並依實際需求彈性調整相關交通管理措施，在兼顧交通順暢的同時，顧及周邊居民與商家的實際需求，打造更安全、友善的用路環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言