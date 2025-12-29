運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局回應了

桃園市政府經濟發展局主辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，擬帶動年終消費熱潮，活動進入倒數，全市各大商圈與在地店家都推出多元優惠。經發局在19日、21日「週週抽」1萬元與5萬元，竟是同名「潘」小姐，在社群Threads引發質疑；經發局表示，每次都是公開由電腦抽獎、並有律師見證。

網友截圖在網路社群Threads發布上述發現，引發網友熱議「這到底是運氣爆棚？還是有黑箱？」原PO在threads貼出「桃園百倍奉還」活動17日至23日的中獎名單，指出19日1萬元獎項的中獎人與21日5萬元的中獎人姓名及手機號碼都完全一樣，讓他忍不住直呼「同一個人中獎的機率到底是多少啊？」

經濟發展局表示，「普發一萬・桃園百倍奉還」活動自11月12日啟動以來，發票登錄金額已突破新台幣15億元，並於12月20日起加碼推出「商圈週年慶」，結合餐飲、旅宿、零售與生活服務等優惠，只要於特約店家消費滿100元，即可再參加「消費滿百抽2000」抽獎，為跨年連假與年終消費增添更多中獎機會。

本次活動將在年底12月31日截止，凡於活動期間在桃園市登記店家消費的有效發票，並於115年1月7日前完成登錄，還有機會抽中壓軸的百萬元現金大獎。