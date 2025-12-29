快訊

入冬最強冷空氣要來了 周五到周日下探7度以下

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局回應了

聯合報／ 記者朱冠諭／ 桃園即時報導
桃園市政府經濟發展局因應中央普發1萬元現金，11月起至年底推出「普發一萬 桃園百倍奉還」活動，周周啟動電腦系統隨機抽出幸運得獎者。圖／桃園市經發局提供
桃園市政府經濟發展局因應中央普發1萬元現金，11月起至年底推出「普發一萬 桃園百倍奉還」活動，周周啟動電腦系統隨機抽出幸運得獎者。圖／桃園市經發局提供

桃園市政府經濟發展局主辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，擬帶動年終消費熱潮，活動進入倒數，全市各大商圈與在地店家都推出多元優惠。經發局在19日、21日「週週抽」1萬元與5萬元，竟是同名「潘」小姐，在社群Threads引發質疑；經發局表示，每次都是公開由電腦抽獎、並有律師見證。

⭐2025總回顧

網友截圖在網路社群Threads發布上述發現，引發網友熱議「這到底是運氣爆棚？還是有黑箱？」原PO在threads貼出「桃園百倍奉還」活動17日至23日的中獎名單，指出19日1萬元獎項的中獎人與21日5萬元的中獎人姓名及手機號碼都完全一樣，讓他忍不住直呼「同一個人中獎的機率到底是多少啊？」

經濟發展局表示，「普發一萬・桃園百倍奉還」活動自11月12日啟動以來，發票登錄金額已突破新台幣15億元，並於12月20日起加碼推出「商圈週年慶」，結合餐飲、旅宿、零售與生活服務等優惠，只要於特約店家消費滿100元，即可再參加「消費滿百抽2000」抽獎，為跨年連假與年終消費增添更多中獎機會。

本次活動將在年底12月31日截止，凡於活動期間在桃園市登記店家消費的有效發票，並於115年1月7日前完成登錄，還有機會抽中壓軸的百萬元現金大獎。

桃園 經濟發展 普發一萬 黑箱 發票

延伸閱讀

跨年態度不一 廣州不辦武漢辦

丹娜絲風災補助申請再天就過期 南市經發局提醒把握期限

桃園越籍女疑打電話吵架太激動 墜橋摔進南崁溪全身多處擦傷送醫

跨年、元旦新竹以北、宜蘭雨勢明顯 氣象署：周五另一波冷氣團南下

相關新聞

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局回應了

桃園市政府經濟發展局主辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，擬帶動年終消費熱潮，活動進入倒數，全市各大商圈與在地店家都推出多...

星期評論／桃園第二行政園區拍板 尚缺臨門一腳

桃園第二行政園區遲未定案，多年來難止外界質疑炒地皮聲音。市長張善政近日在就職3周年記者會公布地點，雖有一錘定音之效，但都...

盲人環台路跑登場 蘇俊賓兌現承諾「為公益而跑」

「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，今年...

竹市115年地王出爐 城隍廟旁中山路角地每坪151萬 這區漲幅最大

新竹市2026年公告土地現值及公告地價經地價及標準地價評議委員會於日前評定，竹市公告土地現值平均漲幅2.93%，公告地價...

綠鬣蜥北進防線淪陷 苗栗三灣鄉長拉警報

苗栗縣是綠鬣蜥入侵北進防線，今年12月通報2件，1隻在頭份市被捕獲，1隻在三灣鄉遭斷尾，也是三灣鄉首例，鄉長李運光拉警報...

桃園5年逾5千個國土變異點引質疑 市府：實際違規率低於5成

桃園5年來累積5498處國土變異點，數量居全國第3，引發議員質疑。市府回應，桃園近年來開發案及公共工程案件持續成長，變異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。