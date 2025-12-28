快訊

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

張炳煌書法暨e筆 + AI動畫作品展 簡文秀高歌按讚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聲樂家簡文秀帶來〈望春風〉 以歌聲力挺書法文化藝術（億光文化基金會/提供）
聲樂家簡文秀帶來〈望春風〉 以歌聲力挺書法文化藝術（億光文化基金會/提供）

張炳煌是台灣家喻戶曉的書法名家，12月27日在新竹縣政府文化局美術館101展廳舉辦「承古開新、筆墨共融-書法暨e筆作品展」，開場由銅好樂團三重奏揭幕，張炳煌擁有多年深厚友誼的聲樂家簡文秀，特別專程趕赴新竹，高歌一曲〈又見炊煙〉結合張教授的書法揮毫，實為難得一見的跨域藝術聯動。

⭐2025總回顧

張炳煌以深厚的功力與不懈的熱忱推動書法超過50年，1980年主持三台聯播的「每日一字」長達20餘年，將書法帶入家家戶戶，更自2001年帶領團隊歷經7年研發出「e筆書畫系統」，並結合AI動畫，開啟書畫影音化的新紀元。

簡文秀在現場贈送所有來賓們億光電子軍用材質高效能LED手電筒，希望為社會帶來更多關懷與溫暖。這次作品展即日起至115年1月11日止，誠摯邀請民眾們前來親身感受張炳煌教授如何透過e筆結合AI動畫，賦予漢字全新的魅力。

書法 文化局

延伸閱讀

民進黨推全AI生成年度回顧影片 讓政績變身熱血動畫

《我家有個魚乾妹》小埋原型是原作者親妹！卻在動畫化期間因罕病離世

昔日字醜被逼學書法！林俊逸墨寶行情「漲破六位數」

紳士漫《對常來我家的辣妹為所欲為》揭第五集封面、FANZA推出動畫第三集！

相關新聞

綠鬣蜥北進防線淪陷 苗栗三灣鄉長拉警報

苗栗縣是綠鬣蜥入侵北進防線，今年12月通報2件，1隻在頭份市被捕獲，1隻在三灣鄉遭斷尾，也是三灣鄉首例，鄉長李運光拉警報...

盲人環台路跑登場 蘇俊賓兌現承諾「為公益而跑」

「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，今年...

竹市東大路工地下陷鑑定出爐 市府裁處最高罰鍰3萬元

新竹市北區東大路四段一處民間工地，於地下室施工期間，發生鄰近巷道路面下陷、影響周邊民房安全。新竹市府責成中華民國大地工程...

竹市115年地王出爐 城隍廟旁中山路角地每坪151萬 這區漲幅最大

新竹市2026年公告土地現值及公告地價經地價及標準地價評議委員會於日前評定，竹市公告土地現值平均漲幅2.93%，公告地價...

桃園5年逾5千個國土變異點引質疑 市府：實際違規率低於5成

桃園5年來累積5498處國土變異點，數量居全國第3，引發議員質疑。市府回應，桃園近年來開發案及公共工程案件持續成長，變異...

其人其事／玄奘馬籍學生 在台當專業送行者

玄奘大學宗教與文化學系馬來西亞籍大四生余嘉慧，高中畢業後對殯葬業產生興趣，來台就讀玄奘大學宗教系，2023年通過勞動部技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。