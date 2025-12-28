張炳煌書法暨e筆 + AI動畫作品展 簡文秀高歌按讚
張炳煌是台灣家喻戶曉的書法名家，12月27日在新竹縣政府文化局美術館101展廳舉辦「承古開新、筆墨共融-書法暨e筆作品展」，開場由銅好樂團三重奏揭幕，張炳煌擁有多年深厚友誼的聲樂家簡文秀，特別專程趕赴新竹，高歌一曲〈又見炊煙〉結合張教授的書法揮毫，實為難得一見的跨域藝術聯動。
⭐2025總回顧
張炳煌以深厚的功力與不懈的熱忱推動書法超過50年，1980年主持三台聯播的「每日一字」長達20餘年，將書法帶入家家戶戶，更自2001年帶領團隊歷經7年研發出「e筆書畫系統」，並結合AI動畫，開啟書畫影音化的新紀元。
簡文秀在現場贈送所有來賓們億光電子軍用材質高效能LED手電筒，希望為社會帶來更多關懷與溫暖。這次作品展即日起至115年1月11日止，誠摯邀請民眾們前來親身感受張炳煌教授如何透過e筆結合AI動畫，賦予漢字全新的魅力。
