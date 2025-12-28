星期評論／桃園第二行政園區拍板 尚缺臨門一腳

桃園第二行政園區遲未定案，多年來難止外界質疑炒地皮聲音。市長張善政近日在就職3周年記者會公布地點，雖有一錘定音之效，但都市計畫有待中央內政部審核，未來會否變更還很難說，若要民眾信服與幸福，尚缺臨門一腳。

桃園市現有市政大樓1978年啟用至今，年近「半百」，2014年升格直轄市後，行政機關與人力都增加，多個局處被迫「流浪」到外租借辦公廳舍，每月租金約180萬元，11年累積經費可觀。不僅局處四散各地，有的局處還分兩地辦公，對洽公民眾不便，設立第二行政園區有其必要性。

行政園區設立牽動地方發展，也會擾動周邊房市行情。桃園第二行政園區自2018年開始規畫，口袋名單一度多達19處，原定2019年定案，但期程一拖再拖，無怪民代與外界質疑炒地皮。

張善政趕在年底拍板新的行政園區落腳處，不僅消弭外界質疑，也讓桃園房市不再隨流言波動，但都市計畫尚在中央內政部審議，回顧桃園過去的既定政策，也不乏出現變數案例。

桃園鐵路原本2009年拍板高架化，但2014年地方執政政黨輪替，高架化改地下化，不僅原先規畫設計夫白費，後續推動碰上新冠疫情、國際原物料上漲與缺工等情，所需費用不斷膨脹，如今已高達1817億元，完工期程也一再延宕，連民代都揶揄「鐵路還沒地下化，人都地下化了」。

桃園第二行政園區規畫設計與興建雖不如軌道工程龐大，但坐落於俗稱「中路整開區」的台鐵地下化中路站周邊土地開發計畫內，規模不算小；然而開發計畫仍在內政部都委會審議，最近一次專案會議是2022年12月，雖機關用地已從原先3公頃增加到7.68公頃，但市府如何確保中央肯定會點頭？又如何確保整開區不會因鐵路地下化延宕卡關？

張善政以桃園未來40、50年發展需求規畫設計第二行政園區，應確保計畫不會因為換人、換黨執政就有變數，否則恐坐實第二行政園區「炒地皮」，也讓地方沉痾回到原點。