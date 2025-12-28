綠鬣蜥北進防線淪陷 苗栗三灣鄉長拉警報

苗栗縣是綠鬣蜥入侵北進防線，今年12月通報2件，1隻在頭份市被捕獲，1隻在三灣鄉遭斷尾，也是三灣鄉首例，鄉長李運光拉警報，提醒鄉民配合防堵北擴。

三灣鄉內灣村民李承中12月25日整理竹園時，一隻綠鬣蜥突然從竹子上掉下來，他嚇一大跳，一刀砍過去，只砍下尾巴，尾巴因獨立神經作用，仍在地面上持續動來動去一陣子，也引來好奇議論。

李運光特別呼籲鄉民提高警覺，他說，綠鬣蜥屬外來入侵物種，可能影響農作物、環境及公共安全，鄉親若發現大型蜥蜴或疑似綠鬣蜥，請勿自行捕捉或接觸，盡速通報鄉公所，公所統一通報縣政府農業處協助處理。