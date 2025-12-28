盲人環台路跑登場 蘇俊賓兌現承諾「為公益而跑」

「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，今年邁入第9屆的盲人環台路跑是一項讓社會看見身心障礙者運動平權的重要行動，透過視障跑者與陪跑員之間培養出的高度默契，才能順利完成挑戰，展現只要有適當的支持與環境，每個人都能參與運動、挑戰自我。

蘇俊賓表示，去年底他在市府迎接盲人環台跑協會理事長郭瑞和、首位完成環台路跑的盲友吳春成、曾獲師鐸獎並為台灣首位完成超馬100公里的女性視障跑友徐微雅、親善陪跑大使謝忻等人時，就十分欽佩在這麼寒冷的天氣中還能勇敢挑戰環台路跑的大夥，並約定今年也要跟大家一起在桃園路跑。

「新手上場真的有點緊張，很怕壞了事。」蘇俊賓說，好在盲友吳鎮安「安仔」經驗老到，沿途不斷提醒他該怎麼引領、陪跑，要留意視障者最需要關注的地方。過程中必須隨時留意路況、人行空間與兩人相互間的節奏，也能深刻體會身心障礙者在日常生活中所面對的挑戰。

蘇俊賓指出，今年活動吸引來自日本的超馬好手關家良一，帶領著78歲高齡視障跑者保科清跨海來台，另外還有來自香港的跑者參與。本次活動也由國際扶輪3502區捐贈40萬元善款，並舉辦愛心園遊會，協助盲人環台路跑活動募集3萬份愛心年菜，減輕社福機構負擔。