快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

聽新聞
0:00 / 0:00

盲人環台路跑登場 蘇俊賓兌現承諾「為公益而跑」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前的承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。圖／市府提供
「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前的承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。圖／市府提供

「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，今年邁入第9屆的盲人環台路跑是一項讓社會看見身心障礙者運動平權的重要行動，透過視障跑者與陪跑員之間培養出的高度默契，才能順利完成挑戰，展現只要有適當的支持與環境，每個人都能參與運動、挑戰自我。

⭐2025總回顧

蘇俊賓表示，去年底他在市府迎接盲人環台跑協會理事長郭瑞和、首位完成環台路跑的盲友吳春成、曾獲師鐸獎並為台灣首位完成超馬100公里的女性視障跑友徐微雅、親善陪跑大使謝忻等人時，就十分欽佩在這麼寒冷的天氣中還能勇敢挑戰環台路跑的大夥，並約定今年也要跟大家一起在桃園路跑。

「新手上場真的有點緊張，很怕壞了事。」蘇俊賓說，好在盲友吳鎮安「安仔」經驗老到，沿途不斷提醒他該怎麼引領、陪跑，要留意視障者最需要關注的地方。過程中必須隨時留意路況、人行空間與兩人相互間的節奏，也能深刻體會身心障礙者在日常生活中所面對的挑戰。

蘇俊賓指出，今年活動吸引來自日本的超馬好手關家良一，帶領著78歲高齡視障跑者保科清跨海來台，另外還有來自香港的跑者參與。本次活動也由國際扶輪3502區捐贈40萬元善款，並舉辦愛心園遊會，協助盲人環台路跑活動募集3萬份愛心年菜，減輕社福機構負擔。

社會局表示，盲人環台路跑由社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會主辦，每年皆邀請視障朋友以接力方式完成環台挑戰，並透過募年菜行動協助弱勢團體。今年協會除持續擴大國內受贈社福機構外，也將捷克盲人聯合會納入受贈對象，讓台灣公益行動與國際接軌。

「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前的承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。圖／市府提供
「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前的承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。圖／市府提供

路跑 視障者 蘇俊賓

延伸閱讀

桃園、香川女壘交流 日議員邀蘇俊賓畫作助兩地觀光

1500支廢棄玻璃瓶打造耶誕樹！桃園平鎮三安社區「瓶」安過耶誕

被政治耽誤的藝術家再出手 桃園「祕境月曆」上百人私訊搶著要

桃園育達高中70校慶 蘇俊賓：深耕桃園、厚植城市人才

相關新聞

盲人環台路跑登場 蘇俊賓兌現承諾「為公益而跑」

「2025盲人環台路跑」周末登場，桃園市副市長蘇俊賓兌現1年前承諾，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，今年...

竹市東大路工地下陷鑑定出爐 市府裁處最高罰鍰3萬元

新竹市北區東大路四段一處民間工地，於地下室施工期間，發生鄰近巷道路面下陷、影響周邊民房安全。新竹市府責成中華民國大地工程...

竹市115年地王出爐 城隍廟旁中山路角地每坪151萬 這區漲幅最大

新竹市2026年公告土地現值及公告地價經地價及標準地價評議委員會於日前評定，竹市公告土地現值平均漲幅2.93%，公告地價...

桃園5年逾5千個國土變異點引質疑 市府：實際違規率低於5成

桃園5年來累積5498處國土變異點，數量居全國第3，引發議員質疑。市府回應，桃園近年來開發案及公共工程案件持續成長，變異...

其人其事／玄奘馬籍學生 在台當專業送行者

玄奘大學宗教與文化學系馬來西亞籍大四生余嘉慧，高中畢業後對殯葬業產生興趣，來台就讀玄奘大學宗教系，2023年通過勞動部技...

國一楊梅休息站自撞匝道4死悲劇 疑與道路設計有關

國道一號楊梅休息站車禍頻傳，今年春節前夕倪姓夫妻載6幼童駕電動車自撞匝道護欄起火釀4死4傷案，國家運輸安全調查委員會9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。