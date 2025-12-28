邁向淨零排放 中壢一號社宅獲近零碳建築卓越獎

快訊

中央社／ 桃園28日電

中壢一號社宅3月取得建築能效1⁺級認證，是桃園市首座取得的公有建築，獲內政部「2025近零碳建築卓越獎」肯定，展現市府在公共建設推動高能效、低碳建築與智慧管理的具體成果。

桃園市政府住宅及都市更新中心今天發布新聞稿表示，中壢一號社宅從規劃設計初始，就採近零碳、低碳、智慧建築理念，基地保留原生樹林，兼顧生態保育與居住品質。施工過程以鋁模系統取代傳統木模板，不僅提升施工精準度與建築品質，也大幅減少木材使用與建築廢棄物產生，從源頭降低碳排放，落實綠色施工精神。

住都中心表示，中壢一號規劃千坪公園及中庭綠廊空間，整體綠覆率高達139.2%，發揮固碳、降溫與改善微氣候效益，並結合透水鋪面與雨水回收再利用系統，促進基地保水與水資源循環利用。3月時取得建築能效1⁺級認證，更獲得內政部建築研究所「2025近零碳建築卓越獎」肯定。

住都中心表示，配合市府永續城市政策，將持續以社會住宅做為近零碳建築示範，全面推動高能效、近零碳與智慧建築設計，結合多元社福機能與友善鄰里服務，落實「全齡照顧、人人安居、宜居桃園」的城市願景，邁向2050淨零排放與永續宜居城市目標。

