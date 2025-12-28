邁向淨零排放 中壢一號社宅獲近零碳建築卓越獎
中壢一號社宅3月取得建築能效1⁺級認證，是桃園市首座取得的公有建築，獲內政部「2025近零碳建築卓越獎」肯定，展現市府在公共建設推動高能效、低碳建築與智慧管理的具體成果。
⭐2025總回顧
桃園市政府住宅及都市更新中心今天發布新聞稿表示，中壢一號社宅從規劃設計初始，就採近零碳、低碳、智慧建築理念，基地保留原生樹林，兼顧生態保育與居住品質。施工過程以鋁模系統取代傳統木模板，不僅提升施工精準度與建築品質，也大幅減少木材使用與建築廢棄物產生，從源頭降低碳排放，落實綠色施工精神。
住都中心表示，中壢一號規劃千坪公園及中庭綠廊空間，整體綠覆率高達139.2%，發揮固碳、降溫與改善微氣候效益，並結合透水鋪面與雨水回收再利用系統，促進基地保水與水資源循環利用。3月時取得建築能效1⁺級認證，更獲得內政部建築研究所「2025近零碳建築卓越獎」肯定。
住都中心表示，配合市府永續城市政策，將持續以社會住宅做為近零碳建築示範，全面推動高能效、近零碳與智慧建築設計，結合多元社福機能與友善鄰里服務，落實「全齡照顧、人人安居、宜居桃園」的城市願景，邁向2050淨零排放與永續宜居城市目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言