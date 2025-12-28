竹市東大路工地下陷鑑定出爐 市府裁處最高罰鍰3萬元

新竹市北區東大路四段一處民間工地，於地下室施工期間，發生鄰近巷道路面下陷、影響周邊民房安全。新竹市府責成中華民國大地工程技師公會完成事故鑑定，結果指出，事故主因為地下砂土隨滲流水流失，導致地層鬆動，進而造成道路及周邊結構變形，並確認承造人未依圖施工、安全監測設置不足，且承造人與監造人未能即時應變處理，市府依建築法相關規定，依法各裁處承造人及監造人最高罰鍰3萬元。

都發處長蘇文彬表示，事件發生後，市府勒令建案停工並成立緊急應變小組，緊急撤離21戶居民進行安置。除了要求承造商針對工地周遭增設安全監測設施外，並請大地工程技師公會進行全面監測，以確定周遭住家的安全，更就此次事故進行調查以釐清後續施工的安全性及責任歸屬。

另考量開挖工地現況的安全性，市府要求承造商的搶修工程（基礎至地下1層頂版）應送大地工程技師公會及市府審查核可方得施工。此外，復工計畫（地上1樓頂版至地上15層頂版）也應在取得鄰損戶的和解書後，方得向市府申請復工審查，市府為市民居住安全進行最嚴格的把關。

大地技師公會表示，目前工地增設21處自動傾斜監測儀器，以高密度方式進行全天候自動監測取代人工監測，監測點位數據顯示整體已呈現穩定狀態，且要求承商定時地表巡查及必要的局部補強。但為了安全考量，仍應盡速完地下室結構（含底版與樓板）施工，以RC結構體提供長期穩定之抗彎與抗變位能力，才能有效確保工地的安全。

市府表示，目前大地技師公會仍持續協助監測安全觀測儀器，確保工地周遭居民的生命財產安全。都發處為降低爾後類似工程風險，刻正研訂「新竹市建築工程辦理施工計畫書備查作業要點」以加強建築工程施工管理、維護施工品質，減少施工災害，將有效遏止竹市建築工地類似案件的發生。