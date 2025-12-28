竹市115年地王出爐 城隍廟旁中山路角地每坪151萬 這區漲幅最大

新竹市2026年公告土地現值及公告地價經地價及標準地價評議委員會於日前評定，竹市公告土地現值平均漲幅2.93%，公告地價平均漲幅3.06%。最高地價宗地仍由城隍廟旁中山路角地蟬聯，每坪約151萬元，調整結果將於明年1月1日公告。

新竹市長高虹安表示，市府秉持貼近市場、兼顧民生、審慎穩健的原則辦理。在兼顧城市建設推動與民眾生活壓力之間取得平衡，未來也將持續透過精準地價政策，支持產業發展、促進區域均衡。

地政處長何憲棋表示，本次地價作業調查期間為去年9月2日至今年9月1日，綜合考量不動產買賣移轉量、實價登錄資訊、內政部都市地價指數及民間房地市場調研機構發布資料。整體市場呈現交易量下降、價格相對平穩的態勢，委員在充分討論後，審慎評定115年新竹市公告土地現值平均漲幅為2.93%，調整後占市價比例為92.06%。

地政處指出，此次一併評議每2年調整一次的公告地價。經委員考量整體社會經濟情勢、民眾稅捐負擔能力及各區段間均衡性等因素，選擇對市民稅賦負擔影響較小的調整方案，全市公告地價僅微幅調整3.06%，調整後占市價比例19.56%。經稅務局預估，明年地價稅約48%市民不受影響，另約39%增加稅額在300元以下。

地政處表示，此次調整著重於各區的均衡以及反映目前的使用現況與未來發展性，其中科商重畫區重畫完成，區內陸續開發使用，光埔一期與關長重畫區等生活機能到位，交易表現熱絡；光埔二期重畫工程陸續完成，道路提前通車，有效改善慈雲路廊交通瓶頸，帶動價格與交易量以及巨城購物中心商業活動熱絡等，為這次漲幅較大區域。至於火車站前舊城區，考量人流與商業型態轉變，市府適度調整地價，期能減輕稅負並促進區域活化，為舊城區帶來翻轉契機。