桃園5年逾5千個國土變異點引質疑 市府：實際違規率低於5成

桃園5年來累積5498處國土變異點，數量居全國第3，引發議員質疑。市府回應，桃園近年來開發案及公共工程案件持續成長，變異點本就較多，不過經清查實際違規率僅約49.5%，針對違規案件皆會依法查處。

議員朱珍瑤表示，高雄先前被發現美濃大峽谷，桃園市5年來其實也被國土署發現有5498處地方國土明顯異常，經查證後發現違規超過半數，「市府在這些異常地方做了哪些努力？」建議未來公共設施計畫前應該要先評估，避免重蹈其他縣市的覆轍。

都發局長江南志表示，桃園市變異點數雖為全國第3，但查獲違規占比約49.5%僅為全國第10；其中，去年桃園市國土變異點案件數共1670案，經查證無違規案件為963案，約占58%。變異點案件中都市計畫內案件共391案，經查證違規案件共123案，已依都市計畫法裁處73案。

江南志表示，違規樣態多數為堆置土石方、整地及違建，對於違規情形，均依都市計畫法裁處，如發現濫倒廢土、廢棄物等情節重大案件，即啟動聯合通報稽查機制，除處以最高額30萬罰鍰及查扣機具外，拒不改善者將移送檢調單位偵辦。

地政局表示，變異點僅表示地表有變遷，包含自然植被變化、農作物耕作變化、合法整地或興建建物等行為，均不屬違規樣態，經確認，桃園實質違規確認率為49.51%，其中違規樣態以新增建物約62%、鋪設水泥地坪約18%及堆置土石方約13%為大宗。

農業局表示，針對內政部國土署通報國土變異點案件，皆與地政局、都發局等單位橫向聯繫合作，積極配合現場稽查。常見農地變異點樣態為興建鐵皮建物、鋪設水泥地坪、違規置放廢棄物或填入砂石塊、磚瓦等，若確認違反農業使用，會依據農業發展條例第69條規定，移請相關主管機關依區域計畫法或都市計畫法核處。