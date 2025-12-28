雲海加梅花 苗栗獅潭八角凸360度觀景平台美不勝收
苗栗縣獅潭鄉協雲宮附近八角凸360度觀景平台，最近頻出雲海大景，步道200多棵梅花約開三、四成，預計明年元旦會盛開，雲海加梅花季節限定美不勝收。
獅潭鄉協雲宮周邊種植3000棵以上櫻花，也是春節期間走春賞花祈福勝地，目前櫻花含苞待放，估計明年1月中旬以後陸續盛開，附近八角凸景觀台步道因近日冷氣團影響，花開三、四成，預計元旦會盛開。
協雲宮管理委員會總幹事余欽榮說，協雲宮海拔約675公尺，八角凸觀景平台751公尺，立有三等三角點基石，但如果天氣條件適當，會出雲海大景，他於前天下午3點多，在景觀平台就欣賞到幾近360度的雲海驚艷。
協雲宮將於明年1月4日上午9點在停車場，辦理親子野餐活動，免費提供30份素食食品包給30戶民眾，參加家長到宮裡領取，必須自行攜帶炊具鍋碗。
景觀台步道約300公尺，坡度緩和，下方苗24之1線的路邊八角凸展望點是絕佳的觀賞點平台，俯瞰公館、銅鑼鄉街景在望，天氣條件好，更可遠眺到後龍、竹南連海邊，台灣海峽航行的船隻，也映入眼簾，相當有療癒作用。
協雲宮沒有大眾運輸，只能開車前往，公館鄉台6線轉苗24線，或獅潭鄉台3線轉苗24之2線，協雲宮及八角凸展望點都設有停車場，賞景完獅潭新店、汶水老街，仙草、豬膽肝，及大湖草莓、泰安清安老街豆腐等地方特色美食，都是不錯的選擇。
