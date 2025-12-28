快訊

其人其事／玄奘馬籍學生 在台當專業送行者

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導
馬來西亞籍玄奘大學學生余嘉慧（左），在師長廖雙台引領下，成為我國首位取得專業送行者證照的外籍人士。圖／余嘉慧提供
玄奘大學宗教與文化學系馬來西亞籍大四生余嘉慧，高中畢業後對殯葬業產生興趣，來台就讀玄奘大學宗教系，2023年通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士」檢定，成為首位取得此證照的外籍人士。她表示，因為喜歡幫助別人，所以覺得這份職業格外有意義。

余嘉慧為了深入理解殯葬制度與生命教育，選擇師資多來自業界的玄奘大學宗教系，所學除課本知識，更多內容來自禮儀規畫師與法醫實務經驗，讓她覺得很實用，也更加堅定自己朝殯葬服務發展的心，從大一開始就為了丙級技術士檢定努力。

為克服語言與文化差異，余嘉慧從簡體字學到繁體字，也背誦台灣宗教與喪葬禮俗術語，並參與校外實務實習，從遺體處置、靈堂布置到儀式協助都親身體驗，印象最深的是告別式、遺體修復及火化流程，看到孫子弔唁爺爺，真情流露勾起她想念在馬來西亞長輩的思念。

「家屬選擇了我們，就要做到最好，讓他們安心。」余嘉慧表示，台灣喪禮較需親自參與每個環節，面對家屬的信任與脆弱情緒，專業度與細心態度至關重要。從事禮儀服務時，很感謝家屬信任，「家屬把最重要的人交給我，一定要做得好。」她計畫畢業後留在台灣，投入禮儀師或殯儀館洗穿工作，持續磨練技能，陪伴更多家庭度過人生最重要時刻。

玄奘大學 禮儀師 馬來西亞

