自撞4死悲劇 疑與道路設計有關

國道一號楊梅休息站車禍頻傳，今年春節前夕倪姓夫妻載6幼童駕電動車自撞匝道護欄起火釀4死4傷案，國家運輸安全調查委員會9月公布報告指事故與道路設計有關，但司法單位認為全案尚須其他關鍵報告佐證，刑事部分還在偵查中。

運安會調查報告出爐後，高公局本月初調整五楊高架銜接楊梅休息站與國道1號平面道路動線，當地警方認為調整後的路型確實比以前安全，但縮減車道易生交通壅塞，有部分用路人貪圖方便借道休息站，導致休息站常見快車呼嘯而過，也有安全隱憂；基層員警建議，高公局不妨在休息站後方設計外環道，既能緩解壅塞又能保障休息站安全。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，本案目前仍在偵查中，檢察官持續與國家運輸安全調查委員會保持聯繫，同步掌握相關鑑定進度，由於部分關鍵資料需由國外單位提供，包含車輛系統與相關技術報告，檢方仍待完整資料回覆，以釐清車輛是否存在異常或瑕疵。

黃榮德指出，事故發生當下車輛是否啟動自動駕駛或輔助駕駛功能，仍須透過專業鑑定確認，相關結果將作為釐清責任的重要依據，另外，車禍傷者先前因多次接受手術治療，健康狀況不允許製作筆錄，近期已通知並配合傷者可行時間，安排完成必要的偵訊程序。

桃園地檢署強調，為求慎重與周延，將待車廠正式鑑定報告出爐後，再綜合相關事證進行判斷，在確保事實完整釐清前，偵查程序仍在持續進行中。