楊梅休息站調整動線 大塞車惹怨

國道一號楊梅休息站頻傳死傷事故，外界質疑是入口動線設計不佳，運安會調查今年初火燒車4死4傷案直指道路設計有問題。高公局本月初修正調整後，縮減高架匯入平面的車道，新動線大塞車惹民怨。立委直批官員「為解決問題，反而造成另一個問題」。高速公路局回應，將會勘檢討。

運安會調查，楊梅休息站2021年底啟用至今剛滿4年，至少發生14起車禍，共造成5死22傷，以今年春節前夕火燒車事故最嚴重，事故原因與休息站匝道鼻端過短、曲線不足及部分乘客未繫安全帶等有關；高公局本月10日重新調整動線，將五楊高架匯入國道平面的車道從2條減為1條，因為道路縮減，易生車流回堵。

通勤族表示，五楊高架匯入國道平面的車道縮減，勢必造成後方車流回堵，此設計不僅影響沿國道繼續南下車輛，也影響從五楊高架下匝道進入楊梅市區的車流，通勤時間至少增加10到20分鐘。

桃園市農會總幹事周宗維說，只要是上班尖峰時段，大塞車已可預期，五楊高架南下出口常見車流回堵逾4、5公里，甚至塞車車隊排得更長。

桃園立委涂權吉質詢表示，五楊高架南下出口與楊梅校前路匝道，原本塞車情況不嚴重，高公局調整動線後，周邊大塞車，地方怨聲載道，直批官員「為了解決問題，反而造成另外一個問題」。

涂權吉表示，高公局在特定時段開放路肩行駛，此舉只能紓解尖峰時段的大量車流，但是還是會塞車，也不是常態開放，應該要提出兼顧安全與行車順暢的解決方法。

高速公路局長陳文瑞允諾，將研議延長通勤尖峰時段，開放五楊高架路肩行駛的時間，另將舉辦現場會勘，尋找解決之道。高公局則補充，解決五楊高架接國道平面的壅塞問題，有賴工程解決，目前楊梅到頭份的拓寬高架計畫第一標已上網招標，如果順利，2年內可完工，屆時就能有效改善壅塞問題。