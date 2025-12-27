聽新聞
苗栗縣頭份市上午慶祝客家日 晚間接續推出歲末演唱會
苗栗縣頭份市今天舉辦客家日及歲末演唱會，盼展現苗栗縣第一大城市的活力，市公所上午9點起在頭份運動公園辦客家日活動，開放200組民眾報名參加「挼粄圓」等體驗、DIY手做活動，現場搭配客家歌舞表演，客語遊戲闖關，今天氣溫雖低，仍吸引許多民眾和親子到場參加。
頭份市長羅雪珠表示，頭份市堅持自辦客家日活動，在每年12月28日客家日之前，結合遊戲、客家美食DIY，希望民眾身體力行做一日客家人，客家日每年都深獲市民喜愛，客家日已成為許多市民必定參加的歲末活動。
市公所指出，除了上午的客家日慶祝節目，今晚也將安排在頭份運動公園羅馬廣場，舉辦大型音樂派對，市公所邀請韋禮安帶來膾炙人口的招牌歌曲「如果可以」、「還是會」、「女孩」等，並邀芒果醬樂團、冰球樂團及公館青少年隊伍帶來活力滿滿的演出，此外，創作歌手吳獻、客家歌手江晟榮，也將帶來創作歌曲，透過全創作歌手的樂團陣容，盼呈現台灣音樂創作實力和頭份市的活力，邀大家一同歡送2025年，同時也迎接即將到來的2026年。
