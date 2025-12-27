苗栗縣頭份市上午慶祝客家日 晚間接續推出歲末演唱會

苗栗縣頭份市今天舉辦客家日及歲末演唱會，盼展現苗栗縣第一大城市的活力，市公所上午9點起在頭份運動公園辦客家日活動，開放200組民眾報名參加「挼粄圓」等體驗、DIY手做活動，現場搭配客家歌舞表演，客語遊戲闖關，今天氣溫雖低，仍吸引許多民眾和親子到場參加。

頭份市長羅雪珠表示，頭份市堅持自辦客家日活動，在每年12月28日客家日之前，結合遊戲、客家美食DIY，希望民眾身體力行做一日客家人，客家日每年都深獲市民喜愛，客家日已成為許多市民必定參加的歲末活動。