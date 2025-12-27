快訊

桃園、香川女壘交流 日議員邀蘇俊賓畫作助兩地觀光

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓（左）、鎌田守恭（右）再度碰面。圖／取自蘇俊賓臉書
蘇俊賓（左）、鎌田守恭（右）再度碰面。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園市副市長蘇俊賓昨晚間前往中壢區，出席日本香川縣高中女子壘球友誼賽及交流活動，並表示桃園與香川縣長期在體育、教育及觀光等領域密切交流，情誼深厚，盼透過這次切磋球技深化友誼。

⭐2025總回顧

蘇俊賓今天也於臉書分享，兩年前送給香川縣議員鎌田守恭的丸龜城畫作，不僅被珍藏，鎌田還當場許願希望蘇俊賓能夠畫下他選區高松市，成為意外的「海外邀稿」趣事。

蘇俊賓指出，桃園擁有全台實力頂尖的女子壘球隊，其中南崁高中女子壘球隊、女子棒球隊，都曾於全國賽事中奪得冠軍；此次來訪的香川縣高中女子壘球聯隊，由高松商業、高松東、高松南及丸龜城西高等學校菁英選手組成，整體實力堅強。相信透過精彩對戰，不僅能促進技術交流，也能讓選手們在賽事中結交更多朋友。

蘇俊賓說，桃園市與香川縣互動密切，雙方持續在教育、文化推廣等面向深化交流，年度互訪活動已成為兩地共同期待的盛事。他幽默分享觀察，指出桃園有觀音區、香川則有觀音寺市，兩地皆有以「觀音」為名的地區；而今年台日年度選字中，日本選出「熊」字，台灣為「罷」字，兩字字形中皆含有「能」，象徵只要持續交流、彼此學習，就一定「能」共同成長、持續突破。

蘇俊賓回憶，兩年前首度與香川縣議會議員鎌田守恭會面，他親手致贈一幅兼田守恭他在香川縣丸龜城的畫作，作為兩地城市友誼的紀念。此次再度相見，得知畫作至今仍被悉心珍藏，令他相當感動，也期待未來能再度走訪香川縣，尋找新的創作靈感。

對此，鎌田守恭也在現場幽默回應，得知蘇俊賓將持續以畫筆記錄香川風景，讓他相當期待，但也笑說希望作品不要只停留在丸龜城，下回不妨把他的選區香川縣首府高松市也納入作畫清單，令現場氣氛輕鬆熱絡。

鎌田守恭說，這次交流不只是球場上的勝負較量，更在青少年心中悄悄種下友誼的種子，透過真誠互動跨越地域距離，串起彼此未來長久的情誼，也充分展現運動場上難能可貴的運動家精神。

蘇俊賓過去送給香川縣的丸龜畫作。圖／取自蘇俊賓臉書
蘇俊賓過去送給香川縣的丸龜畫作。圖／取自蘇俊賓臉書
蘇俊賓參加香川、桃園女壘餐敘交流。圖／取自蘇俊賓臉書
蘇俊賓參加香川、桃園女壘餐敘交流。圖／取自蘇俊賓臉書

蘇俊賓 桃園 畫作

