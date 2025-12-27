廢竹材化烏金 桃青年局助復興食農「碳竹積」循環經濟

桃園市政府青年事務局鼓勵、輔導青年投入地方永續發展行動計畫，其中「復興食農」團隊，成功開發有特色的竹炭商品「碳竹積」，團隊賦予汰舊老竹、修枝的竹材及邊角料等廢棄物新生命，透過炭化技術轉為「烏金」，同時結合社區與校園推廣循環經濟與減碳教育，落實帶動地方產業升級的責任，也具體展現青年深耕原鄉部落、實踐循環經濟的亮眼成果。

青年局長侯佳齡表示，青年局鼓勵青年投入地方創生，成立中壢一號地方創生主題基地，舉辦主題市集及策展活動，行銷復興食農等團隊產品，今年還率團隊至馬祖及南投進行跨域交流，並透過「青年投入永續發展行動計畫」提供行動獎勵金，協助青年以創新思維重新定義在地資源，經由業師輔導，讓團隊不僅解決資材閒置問題，更將原本的環境挑戰問題轉化為具永續經營模式的綠色商機，透過開發竹炭商品，不僅將過往成果深化延續，更為返鄉青年與在地農民創造新型態的經濟價值。

復興食農團隊成員袁淑玲表示，竹子是復興區極為重要的在地資源，過去多以食用或編織用品為主，今年在青年局的補助資源支持下，團隊研發出竹炭商品「碳竹積」，將不要的竹材轉化為有用的資源。團隊與三民國小、三民社區合作，辦理農業廢棄物再利用課程，累計吸引181人次參與，參與學生更在課後分享，原來每樣物品都有它可以發揮的地方，第一次瞭解到利用創意也能將廢棄垃圾變成黃金。

此外，團隊也在華勛、新勢及福安國小設置示範堆肥箱場域，邀請師生與居民親手操作，讓循環農業落實在日常生活中。未來也將持續優化製作方式，並規劃建立減碳成效資料，讓循環農業成為復興區看得見、學得會的生活實踐。

青年局說明，青年投入永續發展行動計畫已陪伴超過110組青年團隊，於桃園各區深耕發展，累計辦理逾130場地方創生及永續相關行動，協助青年將想法轉化為具體行動。為鼓勵更多青年投入永續行動，2026年青年投入永續發展行動計畫即日起至明年年1月30日下午5點報名，歡迎青年組隊至「台地桃園社造資訊整合網」註冊並上傳提案文件。