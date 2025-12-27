快訊

花8億護住6000億 桃園東門溪大仁滯洪池年底驗收

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府東門溪大仁滯洪池預計下周完成驗收，明年3月汛期前啟用。圖／桃園市水務局提供
桃園市政府東門溪大仁滯洪池預計下周完成驗收，明年3月汛期前啟用。圖／桃園市水務局提供

極端氣候影響，桃園東門溪常因豪大雨宣洩不及，下游區域積淹水嚴重，不僅民眾生活受影響，更威脅到年產值逾6千億元的龜山產業園區運作，市府為此興建「大仁滯洪池」削減洪峰流量，工程預計下周完成驗收，明年3月汛期前啟用。

東門溪橫跨桃園、新北2市，流域廣泛並貫穿龜山工業區，由於治水工程複雜，早期豪雨宣洩不及，溪水溢流常在八德、桃園與龜山等地釀災，直至近年陸續施作分流、滯洪池等工程，威脅才逐步降低。

桃園市水務局表示，大仁滯洪池總經費約8.34億元，歷時3年多建設，終於在今年10月完工，預計年底能完成驗收決算，明年3月啟用。未來，滯洪池可提供約13萬立方公尺的滯洪量，並有效削減東門溪每秒13.9立方公尺的洪峰流量，降低對下游社區及年產值6085億元的龜山產業園區威脅。

水務局局長劉振宇指出，面對極端氣候的挑戰，滯洪池不僅是硬體的防洪工程，更是城市韌性的體現。大仁滯洪池在規畫初期就納入環境美化與生態復育概念，池頂除了設置景觀步道，還有綠地植栽、生態池、在地生態裝置藝術及彩繪牆，增加休憩與人文教育功能。

另外，水務局也與經濟部產業園區管理局及南僑油脂、祥儀、太古可口可樂等11家在地企業簽署合作意向書，透過「綠色認捐」方式，由企業投入植樹、設施維護及物資捐助，透過產官及社會共同參與，確保滯洪池能有完善養護。

