辦公空間狹小影響行政效率 桃園民代籲加速南勢行政園區建設

桃園市平鎮地政事務所成立20餘年，始終承租民間商辦空間辦公，依附在地所內的平鎮戶政事務所更只有一個受理窗口，民眾抱怨洽公不便已久。為此，市府推動「平鎮地政事務所暨南勢行政園區大樓新建工程」，打造公部門自己的家，同時增設公托、日照中心照顧長幼，預計明年就會完工。

平鎮近幾年發展迅速，人口不斷成長，每天到地政、戶政洽公者眾，但礙於空間及人力有限，受理及處理進度常被民眾抱怨，民代也多次在議會質詢反映問題，希望加速南勢行政園區進度，而市府也給出答案，強調新環境不僅會提高行政效率，對民眾也十分友善。

桃園市新建工程處指出，南勢行政園區大樓位於平鎮區大興街與上海路120巷路口，基地面積約1384坪，規畫設計為地下2層停車場、地上2棟建物分作辦公及社福空間使用，目前主結構已經完成，正在做細部裝修。

新工處表示，地上建物有6層樓的辦公棟與4層樓的社福館，前者除了平鎮地政、戶政2機關，還有地方稅務局進駐，後者則有市民活動中心、關懷據點、公托與日照中心等機構。本案以「高齡友善」為核心設計理念，著重打造無障礙、便利且安全的洽公與生活空間，工程也榮獲今年桃園市政府公共工程高齡友善設計獎佳作，未來成果可期。