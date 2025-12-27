快訊

竹市春節前發紅包！市民每人發5000元 領取懶人包一次看

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府編列預算推動「振興經濟消費金發放實施計畫」，經市議會三讀通過，明年春節前將發放設籍市民每人5000元，符合條件者含新生兒，領取管道多元。圖／新竹市政府提供
新竹市政府編列預算推動「振興經濟消費金發放實施計畫」，經市議會三讀通過，明年春節前將發放設籍市民每人5000元，符合條件者含新生兒，領取管道多元。圖／新竹市政府提供

因應美國新關稅政策與物價波動衝擊，新竹市政府編列預算推動「振興經濟消費金發放實施計畫」，經市議會三讀通過，明年春節前將發放設籍市民每人5000元，符合條件者含新生兒，領取管道多元，盼減輕民眾負擔、穩定產業動能並帶動消費循環。

市府說明，凡2025年9月30日（含）前設籍新竹市，且至2026年1月9日造冊基準日連續設籍未遷出之市民，皆可領取5000元消費金。政策目標在協助市民因應國際經濟不確定性，同時活絡地方消費、促進多元產業鏈循環。

市長高虹安表示，本次預估受惠人口超過45萬人，2025年8月1日至2026年7月31日出生的新生兒亦納入。若新生兒未於2025年9月30日前設籍，只要父或母一方符合資格，並於2026年9月30日前完成出生登記或初設戶籍，也可領取。

高虹安說，市府已啟動跨局處合作，涵蓋整體規畫、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫、發放點位與現場作業確認，均同步進行，將以便民與安全為原則，確保市民順利領取消費金。

同時市府規畫多元發放管道，符合重陽敬老禮金匯款名冊長輩（已提供帳戶者）及依法安置兒少，於2026年1月21日直接匯款；2026年1月24日（周六）8時至16時，於各區設發放所實體領取；數位申請於2026年1月30日至2月28日，透過新竹通APP申請匯款；2026年3月10日至3月31日工作日，可至戶籍所在地區公所補領。

此外，新生兒於2026年1月9日前完成竹市出生登記或初設戶籍者，由法定代理人依前述方式領取；2026年1月10日至9月30日完成登記者，由符合資格之父或母向戶政事務所申請，逾期不受理。

市府指出，市民可依自身需求選擇最適合的方式，若透過新竹通申請之市民，市府亦將規畫推出好康加碼，鼓勵大家踴躍使用新竹通，相關發放細節也將在完善作業規畫後進一步公布。

市府規畫多元發放管道，市民可依自身需求選擇最適合的方式，若透過新竹通申請之市民，市府亦將規畫推出好康加碼。圖／新竹市政府提供
市府規畫多元發放管道，市民可依自身需求選擇最適合的方式，若透過新竹通申請之市民，市府亦將規畫推出好康加碼。圖／新竹市政府提供
新生兒於2026年1月9日前完成竹市出生登記或初設戶籍者，由法定代理人領取；2026年1月10日至9月30日完成登記者，由符合資格之父或母向戶政事務所申請，逾期不受理。圖／新竹市政府提供
新生兒於2026年1月9日前完成竹市出生登記或初設戶籍者，由法定代理人領取；2026年1月10日至9月30日完成登記者，由符合資格之父或母向戶政事務所申請，逾期不受理。圖／新竹市政府提供
市府說明，凡2025年9月30日（含）前設籍新竹市，且至2026年1月9日造冊基準日連續設籍未遷出之市民，皆可領取5000元消費金。圖／新竹市政府提供
市府說明，凡2025年9月30日（含）前設籍新竹市，且至2026年1月9日造冊基準日連續設籍未遷出之市民，皆可領取5000元消費金。圖／新竹市政府提供

