再添文資保存生力軍！苗栗通過4件歷史建築審議案 全縣達67處

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「關刀山大地震紀念碑群」獅潭庄震災記念慰殉難五十三氏之靈碑。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣最近審議通過登錄4處歷史建築，包括「獅潭新店楊屋」、「造橋車站暨附屬宿舍」、「銅鑼車站」、「關刀山大地震紀念碑群」，全縣現有的歷史建築達到67處，為縣內有形文資保存再添生力軍。

⭐2025總回顧

苗栗縣文化觀光局指出， 縣府12月19日辦理今年第2次苗栗縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會，經學者專家討論後，通過上述4件歷史建築審議案。其中，「獅潭新店楊屋」坐落於獅潭鄉新店村44號，為「新竹、台中州大地震」後興建的街屋型住宅，建築外觀為街屋形式，室內空間結合農村生活所需，包括居住空間及牛、豬欄等設施，完整呈現當時獅潭地區農村聚落的生活型態與地方特色。

「造橋車站暨附屬宿舍」與「銅鑼車站」原屬第一代車站建築，於1935年關刀山大地震中受損倒塌，並於隔年以鋼筋混凝土構造重新建造的第二代車站，車站建築形式具代表性，為日治時期苗栗舊山線鐵道建築的重要實例，具高度歷史與文化價值。

「關刀山大地震紀念碑群」在1935年關刀山大地震後設立，目的在於追悼罹難者並記錄重大震災事件。紀念碑群分布於苗栗各地，不同碑碣內容分別記載震災經過、罹難人員或立碑背景，為見證關刀山大地震歷史的重要文化資產

文觀局長林彥甫表示，這次審議後，苗栗縣指定與登錄的有形文化資產共111件，其中國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築67處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物21件。文化資產是地方發展歷程中累積的集體記憶，反映出人民與土地深厚的文化連結，從實體建築到傳承中的技藝與習俗，這些文化資產共同構成地方文化認同的重要內涵。透過凝聚社會各界對文化資產保存議題的關注與行動，將有助於深化苗栗縣文化特色，並強化文資保存工作的長遠發展。

造橋車站暨附屬宿舍。圖／苗栗縣政府提供
獅潭新店楊屋。圖／苗栗縣政府提供
「關刀山大地震紀念碑群」的震災慰靈碑。圖／苗栗縣政府提供
獅潭新店楊屋。圖／苗栗縣政府提供
造橋車站暨附屬宿舍。圖／苗栗縣政府提供
「關刀山大地震紀念碑群」震災本庄之殉難者兩百六十二氏記念碑。圖／苗栗縣政府提供
「關刀山大地震紀念碑群」的災殉難之碑。圖／苗栗縣政府提供
。圖／苗栗縣政府提供
銅鑼車站。圖／苗栗縣政府提供
「關刀山大地震紀念碑群」的震災殉難者慰靈碑。圖／苗栗縣政府提供
