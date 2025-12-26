桃市圖總館展出陳澄波畫作

聯合報／ 教育事業部
包括桃園市立圖書館總館館長施照輝（左起）、桃園副市長蘇俊賓、教育局局長劉仲成、國立台灣博物館館長陳登欽等貴賓出席「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」開幕記者會。圖／桃園市立圖書館總館提供
包括桃園市立圖書館總館館長施照輝（左起）、桃園副市長蘇俊賓、教育局局長劉仲成、國立台灣博物館館長陳登欽等貴賓出席「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」開幕記者會。圖／桃園市立圖書館總館提供

桃園市立圖書館總館26日「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」開幕，桃園市副市長蘇俊賓、教育局局長劉仲成、國立台灣博物館館長陳登欽、桃園市立圖書館總館館長施照輝等人出席，並邀集藝術、科學與文化領域嘉賓共襄盛舉，邀請市民走進台灣重要藝術家陳澄波的生命風景。

⭐2025總回顧

本次特展以「走揣」為主題，源自閩南語「邊走邊找」之意，象徵陳澄波如同博物學家般踏查四方，以敏銳觀察捕捉生活中的美好，展覽精選八幅經典畫作，呈現其獨特而深刻的視角。此外，也展出日本畫家鹽月桃甫作品〈黑潮〉的複製畫，重現影響陳澄波的藝術脈絡，透過跨越時空的藝術對話，引領觀眾重新思考人與土地、自然與文化之間的連結。

該展原為台博館為紀念陳澄波130周年誕辰所策辦，今年初突破8萬參觀人次，好評不斷，特別移師桃園辦理。館方表示，能將國家級特展移至公共圖書館，是落實「文化平權」的核心價值，讓市民不必跨縣市就能欣賞高品質展覽，感受在地文化的獨特美感。

配合展覽，市圖規畫多元延伸活動，包括6場專家導覽，深入解析展區內容；於總館及分館舉辦8場閱讀推廣活動，邀請民眾與親子共同參與；另有6場結合永續發展議題的走讀活動，帶領大家看見台灣的美與哀愁。此外，也串聯在地獨立書店設置微型展覽，鼓勵民眾就近使用館藏資源。

更多活動資訊可至桃園市立圖書館官網查詢，網址：https://www.typl.gov.tw/zh-tw/Activity/Content/8655。

桃園市立圖書館總館正舉辦「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」展覽，邀請市民走進台灣重要藝術家陳澄波的生命風景。圖／桃園市立圖書館總館提供
桃園市立圖書館總館正舉辦「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」展覽，邀請市民走進台灣重要藝術家陳澄波的生命風景。圖／桃園市立圖書館總館提供
桃園市立圖書館總館正舉辦「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」展覽，邀請市民走進台灣重要藝術家陳澄波的生命風景。圖／桃園市立圖書館總館提供
桃園市立圖書館總館正舉辦「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」展覽，邀請市民走進台灣重要藝術家陳澄波的生命風景。圖／桃園市立圖書館總館提供

桃園 陳澄波 圖書館

延伸閱讀

「藝術家」公布十大視覺藝術新聞 文化部預算遭刪凍拿下第一名 　

1500支廢棄玻璃瓶打造耶誕樹！桃園平鎮三安社區「瓶」安過耶誕

被政治耽誤的藝術家再出手 桃園「祕境月曆」上百人私訊搶著要

桃園育達高中70校慶 蘇俊賓：深耕桃園、厚植城市人才

相關新聞

桃園2026公告土地現值 地王蟬聯20年

桃園2026公告土地現值與公告地價評定結果昨天出爐，橘村屋與亞立詩進駐的桃園區中山、復興路口角地蟬聯20年「地王」，公告...

新竹狗園餓死狗 園方否認 受害飼主討公道

新竹縣一家私人狗園遭控未盡照顧責任，疑餓死10幾隻狗。多名飼主昨天舉著小狗照片痛批負責人不道歉，還出言恐嚇，呼籲縣府介入...

桃市圖總館展出陳澄波畫作

桃園市立圖書館總館26日「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」開幕，桃園市副市長蘇俊賓、教育局局長劉仲成、國立台灣博物館...

東京聽奧奪銀 我國射擊好手許明睿吐露比賽心境

桃園聽障射擊選手許明睿上個月在東京聽奧為國爭光，拿下10公尺空氣手槍混合組銀牌。桃園市長張善政今在市府接見許明睿，除了肯...

桃園後湖溪生態園區試營運 多元水上運動可坐賞珍珠海岸

桃園市後湖溪生態園區鄰近永安漁港，市政府列入「珍珠海岸」規畫重點，完成1.3公里溪水整治及景觀、遊憩工程，明年1月起試營...

桃園2026公告土地現值 站前商圈角地穩坐20年「地王」寶座

桃園市政府今發布2026公告土地現值與公告地價，橘村屋與亞立詩桃園站前店落腳的桃園區中山、復興路口角地蟬聯桃園20年「地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。