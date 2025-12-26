桃市圖總館展出陳澄波畫作

桃園市立圖書館總館26日「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」開幕，桃園市副市長蘇俊賓、教育局局長劉仲成、國立台灣博物館館長陳登欽、桃園市立圖書館總館館長施照輝等人出席，並邀集藝術、科學與文化領域嘉賓共襄盛舉，邀請市民走進台灣重要藝術家陳澄波的生命風景。

本次特展以「走揣」為主題，源自閩南語「邊走邊找」之意，象徵陳澄波如同博物學家般踏查四方，以敏銳觀察捕捉生活中的美好，展覽精選八幅經典畫作，呈現其獨特而深刻的視角。此外，也展出日本畫家鹽月桃甫作品〈黑潮〉的複製畫，重現影響陳澄波的藝術脈絡，透過跨越時空的藝術對話，引領觀眾重新思考人與土地、自然與文化之間的連結。

該展原為台博館為紀念陳澄波130周年誕辰所策辦，今年初突破8萬參觀人次，好評不斷，特別移師桃園辦理。館方表示，能將國家級特展移至公共圖書館，是落實「文化平權」的核心價值，讓市民不必跨縣市就能欣賞高品質展覽，感受在地文化的獨特美感。

配合展覽，市圖規畫多元延伸活動，包括6場專家導覽，深入解析展區內容；於總館及分館舉辦8場閱讀推廣活動，邀請民眾與親子共同參與；另有6場結合永續發展議題的走讀活動，帶領大家看見台灣的美與哀愁。此外，也串聯在地獨立書店設置微型展覽，鼓勵民眾就近使用館藏資源。

更多活動資訊可至桃園市立圖書館官網查詢，網址：https://www.typl.gov.tw/zh-tw/Activity/Content/8655。