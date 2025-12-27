聽新聞
0:00 / 0:00

桃園2026公告土地現值 地王蟬聯20年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園不動產市場受央行房市管控政策影響，市場交易動能趨緩，但住宅價格指數及都市地價指數微幅上漲，整體呈現「量縮價平」走勢。圖／聯合報系資料照片
桃園不動產市場受央行房市管控政策影響，市場交易動能趨緩，但住宅價格指數及都市地價指數微幅上漲，整體呈現「量縮價平」走勢。圖／聯合報系資料照片

桃園2026公告土地現值與公告地價評定結果昨天出爐，橘村屋與亞立詩進駐的桃園區中山、復興路口角地蟬聯20年「地王」，公告土地現值約每坪162萬元；地政局表示，全市公告土地現值平均調幅1.88%，公告地價平均調幅7.7%，實際調幅將反映在明年地價稅。

⭐2025總回顧

桃園市政府指出，2026年地價調整作業期間為2024年9月2日至2025年9月1日，這段時間，桃園買賣登記案件數約5.16萬件，比前期5.85萬件略為減少。

地政局分析，桃園受央行推動房市「審慎與穩定並行」管控政策，市場交易動能趨緩，整體買氣轉趨保守，但由於桃園航空城、捷運路網與台鐵地下化等重大建設持續推動，區域發展利多支撐居住需求，人口維持穩定成長，住宅價格指數及都市地價指數微幅上漲，所以整體呈現「量縮價平」走勢。

備受關注的是，位於桃園市中正、復興路口的角地蟬聯桃園20年「地王」，公告土地現值每坪約162萬元，與2025年每坪約153萬元相比，漲幅5.83%。

地政局長蔡金鐘表示，公告土地現值為課徵土地增值稅的計算基礎，依規定每年公告調整1次，而公告（申報）地價則是課徵地價稅的依據，每2年重新規定地價1次，無論公告土地現值或公告地價調整，地政局皆參考實價登錄資訊，反映一般正常交易價格變動情形。

延伸閱讀

補發權狀暗藏買賣同意書 三重6連霸里長「盜賣里民房產」遭訴

板橋到桃園怎麼搭最划算？她實測「高鐵比機捷快又便宜」 一票人點頭

民進黨桃園議員初選海報被戳雙眼 犯嫌動手原因超「瞎」

解鎖山坡地！南投市首波17公頃土地解編 獲農業部核定

相關新聞

桃園2026公告土地現值 地王蟬聯20年

桃園2026公告土地現值與公告地價評定結果昨天出爐，橘村屋與亞立詩進駐的桃園區中山、復興路口角地蟬聯20年「地王」，公告...

新竹狗園餓死狗 園方否認 受害飼主討公道

新竹縣一家私人狗園遭控未盡照顧責任，疑餓死10幾隻狗。多名飼主昨天舉著小狗照片痛批負責人不道歉，還出言恐嚇，呼籲縣府介入...

桃市圖總館展出陳澄波畫作

桃園市立圖書館總館26日「走揣・咱的所在——陳澄波特展在桃園」開幕，桃園市副市長蘇俊賓、教育局局長劉仲成、國立台灣博物館...

東京聽奧奪銀 我國射擊好手許明睿吐露比賽心境

桃園聽障射擊選手許明睿上個月在東京聽奧為國爭光，拿下10公尺空氣手槍混合組銀牌。桃園市長張善政今在市府接見許明睿，除了肯...

桃園後湖溪生態園區試營運 多元水上運動可坐賞珍珠海岸

桃園市後湖溪生態園區鄰近永安漁港，市政府列入「珍珠海岸」規畫重點，完成1.3公里溪水整治及景觀、遊憩工程，明年1月起試營...

桃園2026公告土地現值 站前商圈角地穩坐20年「地王」寶座

桃園市政府今發布2026公告土地現值與公告地價，橘村屋與亞立詩桃園站前店落腳的桃園區中山、復興路口角地蟬聯桃園20年「地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。