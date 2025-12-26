東京聽奧奪銀 我國射擊好手許明睿吐露比賽心境

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）接見東京聽奧空氣手槍銀牌得主許明睿，期許持續精進，再創佳績。圖／桃園市政府提供
桃園聽障射擊選手許明睿上個月在東京聽奧為國爭光，拿下10公尺空氣手槍混合組銀牌。桃園市長張善政今在市府接見許明睿，除了肯定其實力，也允諾市府會持續提供訓練與後勤支援，期許持續進，再創佳績。

聽奧全名為「達福林匹克運動會」，是專為聽障人士舉辦的國際性運動會，因今年在東京舉行，故坊間多稱東京聽奧；本屆賽事，我國共獲1金6銀6銅，而許明睿與另一名射擊好手高雅茹搭檔，摘下其中一面銀牌。

許明睿說，感謝教練與隊友在比賽期間持續給予鼓勵與支持，協助穩定心情、專注應戰。資格賽首日表現未如預期，但在教練與隊友的鼓勵下，於混合賽事中逐步調整狀態，發揮得越來越好，最終順利奪得銀牌，未來將持續努力，以挑戰金牌為下一階段目標。

桃園市體育局指出，許明睿除本屆聽奧勇奪銀牌，也是上一屆男子個人10公尺空氣手槍銅牌。此外，他也榮獲2024年漢諾威世界聽障射擊錦標賽男子25公尺手槍銅牌與2022年東南亞射擊錦標賽團體手步槍金牌，並在我國全國身心障礙國民運動會、全國中等學校運動會囊括多面金牌，還曾獲頒桃園傑出運動選手獎。

張善政表示，許明睿曾就讀桃園市新明國中與平鎮高中，目前是台北市立大學學生。許的努力與成長，各界有目共睹，此次在國際舞臺獲得銀牌，不僅為國爭光，也展現桃園體育實力，期許未來再創佳績。

