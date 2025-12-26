桃園後湖溪生態園區試營運 多元水上運動可坐賞珍珠海岸

桃園市後湖溪生態園區鄰近永安漁港，市政府列入「珍珠海岸」規畫重點，完成1.3公里溪水整治及景觀、遊憩工程，明年1月起試營運，要成為桃園海岸全新遊憩亮點。

市府持續推動「珍珠海岸」，翻轉永安漁港北岸發展樣貌，後湖溪位於永安漁港北岸長約1.3公里，原本只是農業灌溉水道，歷經整體環境改善與親水設施升級，成功轉型為兼具生態保育、親水遊憩與景觀休憩功能的「後湖溪生態園區」。

桃園入秋以後東北季風威力強，可以持續至春季初，海岸發展遊憩區難度高，後湖溪在永安漁港北岸，能發展親水河道主因為溪流半封閉，四周防風林環繞，水域平穩安全。市府於是規畫獨木舟、立式划槳等親水活動。

但是過去有河道淤積、沿岸設施老舊問題，難以發揮親水遊憩的潛力。市府近年投入約1.2億元經費改善，完成河道清淤約4000立方公尺，維持水深80公分以上，並拆除影響安全的橋梁，打造安全、開闊的親水空間。

後湖溪生態園區這些年新設水岸步道、觀景平台、水上碼頭、淋浴間、洗腳池、景觀廁所及停車空間，並結合夜間景觀照明，入夜後河光倒影，具有全時段的優質休憩環境和景觀；另外打造600公尺堤頂自行車道，串聯永安漁港、海螺文化館及周邊景點，形塑漁港北岸遊憩動線。

市府還花1.4億多元改善附近海堤，不再是「與海對抗」的傳統工法，改採符合自然條件的拋石護岸生態工法，透過多孔隙、1比6緩坡設計吸收海浪動能，有效提升海岸防護安全，也營造魚、蝦、蟹類棲息環境；同時設置2處生態廊道，兼顧防災、安全與生態永續，成功打造940公尺拋石護岸，降低1.6公尺堤面高程並抬升0.5公尺路面高程，讓路面與堤面切齊，形塑視野極佳的觀海視野。