桃園2026公告土地現值 站前商圈角地穩坐20年「地王」寶座

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府今發布2026公告土地現值與公告地價，橘村屋與亞立詩桃園站前店落腳的桃園區中山、復興路口角地蟬聯桃園20年「地王」。記者陳俊智／攝影
桃園市政府今發布2026公告土地現值與公告地價，橘村屋與亞立詩桃園站前店落腳的桃園區中山、復興路口角地蟬聯桃園20年「地王」。記者陳俊智／攝影

桃園市政府今發布2026公告土地現值與公告地價，橘村屋與亞立詩桃園站前店落腳的桃園區中山、復興路口角地蟬聯桃園20年「地王」，公告土地現值約每坪162萬元；地政局表示，全市公告土地現值平均調幅1.88%，公告地價平均調幅7.7%，實際調幅將反映在明年地價稅。

桃園市地政局統計，2026年地價調整作業期間為2024年9月2日至2025年9月1日，這段時間，全市買賣登記案件數約5.16萬件，比前期5.85萬件略為減少。

地政局分析，桃園受央行自2024年下半年持續推動房市「審慎與穩定並行」管控政策影響，市場交易動能略有趨緩，整體買氣轉趨保守，但桃園航空城、捷運路網與台鐵地下化等重大建設持續推動，區域發展利多支撐居住需求，人口維持穩定成長，住宅價格指數及都市地價指數也有微幅上漲。整體而言，桃園不動產市場暫時呈現「量縮價平」走勢。

此次地價調整作業，位於桃園市中正、復興路口的角地蟬聯桃園20年「地王」，公告土地現值每坪約162萬元，與2025年每坪約153萬元相比，漲幅5.83%；而全市公告土地現值最高的地價區段為桃園區第317地號，開區段範圍含括桃園區中正、成功路至中正、復興路的商業區，每坪約138.2萬元。

地政局長蔡金鐘表示，公告土地現值為課徵土地增值稅的計算基礎，依規定每年公告調整1次，而公告（申報）地價則為課徵地價稅的依據，每2年重新規定地價1次，無論在公告土地現值或公告地價調整，地政局皆參考實價登錄資訊，反映一般正常交易價格變動情形，兼顧地價均衡性及稅賦公平性。

地政局表示，桃園各宗土地2026公告土地現值及公告地價調整資料將於明年元旦正式公告，民眾當日上午8時起可上桃園市政府地政局網站（https://land.tycg.gov.tw/Default.aspx）或桃園住宅及不動產資訊桃寶網（https://taobao.tycg.gov.tw/Home）查詢。

桃園不動產市場受央行房市管控政策影響，市場交易動能趨緩，但住宅價格指數及都市地價指數微幅上漲，整體呈現「量縮價平」走勢。本報資料照片
桃園不動產市場受央行房市管控政策影響，市場交易動能趨緩，但住宅價格指數及都市地價指數微幅上漲，整體呈現「量縮價平」走勢。本報資料照片

桃園 指數 成功

