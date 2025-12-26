透過寓教於樂的方式，邀請市民朋友及親子家庭走進消防分隊，學習正確防火知識。圖：青埔分隊提供

為迎接聖誕佳節並深化防火安全觀念，桃園市消防局於昨(25)日及今日於指定消防分隊辦理「聖誕來消防分隊玩！完成任務換好禮」防火宣導活動，透過寓教於樂的方式，邀請市民朋友及親子家庭走進消防分隊，學習正確防火知識，共度安全又溫馨的聖誕節。第二大隊青埔分隊藉由此次活動，結合節慶氣氛與消防安全宣導內容，民眾只要完成防火小問答、追蹤消防局官方粉絲專頁，並於活動貼文留言一句防火宣導標語，即可獲得聖誕小禮物1份。透過與孩童及家長的互動式參與，提升民眾及學童對居家防火，以及用火、用電安全的重視，讓防災觀念向下扎根。

青埔分隊長楊超鈞表示，聖誕節是親子團聚與歡慶的重要時刻，透過節慶元素辦理防火宣導活動，不僅能提升民眾參與意願，實際走進消防分隊、進行互動體驗，讓大人與小朋友都能建立正確的防災觀念，並落實於日常生活中，共同營造安全、安心的居住環境。

第二大隊長簡慈彥提醒，歲末年終期間常有節慶裝飾燈具使用增加、電器負載提高及烹調活動頻繁等情形，民眾應特別留意用電安全、火源管理及瓦斯使用狀況，並養成隨手關閉電源與火源的良好習慣，以確保在歡度佳節的同時，也能平安過節。

本文章來自《桃園電子報》。原文：青埔消防分隊結合聖誕節 防火問答活動送好禮