快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

聽新聞
0:00 / 0:00

青埔消防分隊結合聖誕節 防火問答活動送好禮

桃園電子報／ 桃園電子報

S 39682110 0
透過寓教於樂的方式，邀請市民朋友及親子家庭走進消防分隊，學習正確防火知識。圖：青埔分隊提供

為迎接聖誕佳節並深化防火安全觀念，桃園市消防局於昨(25)日及今日於指定消防分隊辦理「聖誕來消防分隊玩！完成任務換好禮」防火宣導活動，透過寓教於樂的方式，邀請市民朋友及親子家庭走進消防分隊，學習正確防火知識，共度安全又溫馨的聖誕節。第二大隊青埔分隊藉由此次活動，結合節慶氣氛與消防安全宣導內容，民眾只要完成防火小問答、追蹤消防局官方粉絲專頁，並於活動貼文留言一句防火宣導標語，即可獲得聖誕小禮物1份。透過與孩童及家長的互動式參與，提升民眾及學童對居家防火，以及用火、用電安全的重視，讓防災觀念向下扎根。

S 39682113 0
民眾只要完成防火小問答、追蹤消防局官方粉絲專頁，並於活動貼文留言一句防火宣導標語，即可獲得聖誕小禮物1份。圖：青埔分隊提供

青埔分隊長楊超鈞表示，聖誕節是親子團聚與歡慶的重要時刻，透過節慶元素辦理防火宣導活動，不僅能提升民眾參與意願，實際走進消防分隊、進行互動體驗，讓大人與小朋友都能建立正確的防災觀念，並落實於日常生活中，共同營造安全、安心的居住環境。

第二大隊長簡慈彥提醒，歲末年終期間常有節慶裝飾燈具使用增加、電器負載提高及烹調活動頻繁等情形，民眾應特別留意用電安全、火源管理及瓦斯使用狀況，並養成隨手關閉電源與火源的良好習慣，以確保在歡度佳節的同時，也能平安過節。

本文章來自《桃園電子報》。原文：青埔消防分隊結合聖誕節 防火問答活動送好禮

延伸閱讀：

  1. 【有片】中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治
  2. 中壢仁海宮舉辦200周年五朝福醮啟燈大典 國際友宮共襄盛舉

⭐2025總回顧

青埔 聖誕節

延伸閱讀

大谷翔平×SEVENTEEN S.Coups 夢幻合體！BOSS 聖誕交換禮物影片曝光掀熱議

抽中聖誕節地獄禮物？男帶巨型拖鞋坐捷運 竟有這用途笑翻網友

桃消圳頂分隊慶聖誕 邀民眾參加防災活動抽禮物

加薩戰爭2年後 數千人重返伯利恆馬槽慶聖誕

相關新聞

青埔消防分隊結合聖誕節 防火問答活動送好禮

透過寓教於樂的方式，邀請市民朋友及親子家庭走進消防分隊，學習正確防火知識。圖：青埔分隊提供 為迎接聖誕佳節並深化防火安全觀念，桃園市消防局於昨(25)日及今日於指定消防分隊辦理「聖誕來消防分隊玩！完成

2026大新竹跨年活動31日登場 竹市府公布交通管制資訊

2026大新竹跨年公益演唱會將於下周三（12月31日）19時在新竹市大湳雅公園盛大登場，當天將有多位「金曲俱樂部」的重磅...

苗栗頭份淨街 半天撿8000根菸蒂

苗栗縣環保局近月舉辦「菸蒂不落地」行動，選在全縣今年觀光人氣第二的頭份市尚順廣場周邊進行，69名環保志工短短半天，就撿拾...

桃園推可負擔宅 育兒家庭優先

桃園市人口六都成長最快，桃園市長張善政前天就職3周年宣布，將推出比市價還低的可負擔住宅，且「只能成功不能失敗」，都發局目...

桃園可負擔宅贏好評 留意興建品質

桃園市府首創推動「可負擔宅」，運用政策手段取得住宅再販售給年輕家庭居住，學者與房產業普遍肯定此政策方向，讓青年不用太高價...

竹北市長選舉 傳藍可能禮讓白

2026縣市長選舉，地方藍白合受矚目。國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢宣布參選下屆縣長，縣內唯一民眾黨議員林碩彥昨參與其問政會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。