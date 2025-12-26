冬季血庫缺血！遠東巨城購物中心辦捐血活動 募得725袋熱血

隨著冬季血液庫存進入吃緊階段，醫療用血需求更加迫切，Big City遠東巨城購物中心昨攜手11家企業舉辦「Big熱血」捐血活動，一早9點開始前大批熱血青年男女到場響應，主動挽袖傳遞愛心，以實際行動實踐「捐血一袋，救人一命」，三部捐血車成功募集725袋熱血。

巨城購物中心指出，這次共襄義舉的友好企業及品牌廠商包括新竹市企業經理協進會、新代科技股份有限公司、中國砂輪企業股份有限公司、全穎國際公寓大廈管理維護股份有限公司、鑫鉅電機有限公司、聯合機電技術顧問股份有限公司、湯姆熊歡樂世界、迷客夏、MANO MANO、CO-NI、BOBO TEA。

巨城購物中心指說，巨城作為桃竹苗指標性的購物中心，憑藉高度聚客力、寬敞舒適空間，長期提供舞台給社會團體與公益單位發揮影響力，結合企業與各界資源，持續推動社會關懷、弱勢扶助及公共議題等多面向行動。