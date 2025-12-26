苗栗頭份淨街 半天撿8000根菸蒂

苗栗縣環保局近月舉辦「菸蒂不落地」行動，選在全縣今年觀光人氣第二的頭份市尚順廣場周邊進行，69名環保志工短短半天，就撿拾到多達8000根菸蒂，不僅汙染環境，也有礙市容觀瞻。縣府決定廣設菸蒂收集盒等措施改善。

環境部環管署推動菸蒂不落地方案，希望解決每年估計超過90億根流布於環境中的菸蒂問題，因菸蒂釋放出的化學混合物，含有有毒和致癌物質，如任意丟棄，可能透過排水溝或雨水側溝，排入土壤、水域、湖泊和海洋，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對生態威脅不亞於塑膠垃圾。

環保局最近在縣務會議提報，環保局結合社區今年10月31日舉辦「菸蒂不落地，環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，以頭份市尚順廣場為中心，擴及周邊2、3公里範圍，包含人行道、停車場、綠地，及周邊自強路、中央路、中興路，地毯式清理，69名環保志工一個上午撿拾約8000根菸蒂。

環保局指出，民眾隨意亂丟菸蒂衝擊環境，但因檢舉有身分確認的困難度，且獎金僅是罰鍰的兩成，如果依廢棄物清理法開罰1200元至6000元，成案機會及誘因都不高。

環保局為解決菸蒂棄置問題，已協同鄉鎮市公所在人潮較多環境熱點區域，設置450個菸蒂收集盒，另在尚順廣場等車站及商圈，示範設置10個特色菸蒂收集箱，方便民眾丟棄也鼓勵配合。