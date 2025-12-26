聽新聞
桃園可負擔宅贏好評 留意興建品質

聯合報／ 記者朱冠諭黃寅／桃園報導

桃園市府首創推動「可負擔宅」，運用政策手段取得住宅再販售給年輕家庭居住，學者與房產業普遍肯定此政策方向，讓青年不用太高價格就能取得居住權與產權。但也提醒政府注意行政負擔是否過載，也要能實質掌握興建品質，否則最後還得耗費心力收尾。

政大地政系主任白仁德表示，桃園推動的可負擔住宅政策很好，對於青年安定居住和工作環境會是較好的方向。固定總價模式基本上是市價打7折左右，若無法負擔，可隨時與住都中心進行買賣交易，等於政府來做莊，有人能承擔是好的。不過，未來行政需求和作業支援，會是市府很大負擔。

台中市房產業者王耀斗也肯定，政府利用容積率獎勵取得低成本的房屋照顧年輕族群，值得稱許。以台中市而言，近年雖推出台中共好社會住宅，但租金與市面差距尚不大，建議市府要將手上重畫區的土地留下來蓋社宅，或善用國有地蓋出更多低價住宅，才能真正照顧到年輕人。

房仲業者郭誌蘭說，政府以往推出國民住宅的品質都不好，引人詬病，現在有好的政策很好，但建商將本求利，是否會願意配合政策必須思考。他也提醒，政府要能真正掌握興建品質，否則蓋出一堆品質不好的房子也難引起年輕人興趣，反而還要善後。

桃園推出平價可負擔的住宅，是否能抑制房價？白仁德認為，考量整體大環境和人口減少趨勢，對抑制房價的直接效果短期內或許看不到，但解決居住問題能立竿見影；雙北房價過高，且能推可負擔住宅的基地不多，桃園仍有捷運周邊空地利於推動，結合大眾運輸也對年輕人有吸引力。

