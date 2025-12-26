聽新聞
0:00 / 0:00

桃園推可負擔宅 育兒家庭優先

聯合報／ 記者朱冠諭余采瀅／連線報導
桃園市政府首創推動「可負擔住宅」，相關自治條例預計明年上半年送議會審議，未來基地規模達1500平方公尺以上的開發案，需捐建一定比例的可負擔住宅。示意圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市政府首創推動「可負擔住宅」，相關自治條例預計明年上半年送議會審議，未來基地規模達1500平方公尺以上的開發案，需捐建一定比例的可負擔住宅。示意圖。圖／桃園市都發局提供

桃園市人口六都成長最快，桃園市長張善政前天就職3周年宣布，將推出比市價還低的可負擔住宅，且「只能成功不能失敗」，都發局目標自治條例明年上半年送審，鎖定年輕育兒家庭申請。台中市有民代盼市府跟進，住宅處回應，社宅仍只租不售，將審慎研議。

⭐2025總回顧

桃市府都發局指出，市府已擬定「桃園市可負擔住宅捐建、出售及使用管理自治條例草案」，規範定價與買賣機制、承購資格及產權控管機制，並規定未來大眾運輸場站如A20、21捷運站及鐵路地下化後車站周邊整開區，其餘規模達1500平方公尺以上開發案，明訂開發商需捐建可負擔住宅。

都發局長江南志說，首批可負擔住宅會優先以航空城安置住宅餘戶轉作試行，可申購首波對象鎖定設籍滿1年及孕育未成年子女的25歲至44歲的桃園市民；可負擔宅可繼承或賣回給市府住都中心。

許多民眾關心可負擔宅的定價與處分機制為何？江南志表示，未來買賣將採「固定總價模式」辦理，避免價格隨市場波動產生套利空間；市府將採信託機制管理產權，確保民眾與政府端的權益。

桃園市首創推動可負擔住宅，引發討論，台中市無黨籍議員林昊佑也有感台中青年買房困境，建議台中參考桃園經驗，以只售不炒、成本價出售為原則推出可負擔住宅，試辦地點優先選擇捷運藍線沿線、北屯、大肚、龍井、太平等區，結合交通導向開發TOD模式，打造青年住宅聚落。

國民黨市議員黃馨慧認為，高房價與少子化牽動，年輕人買不起房，也不敢婚、不敢生，建議政府持有土地、民眾購買70至99年使用權，若要轉售，也限制在封閉市場內，讓青年買得起房。

台中市住宅處回應，台中社宅已完工、興建中及規畫中達1萬450戶，有透過加分機制保障青年勞工與育兒家庭優先入住，並提供租金優惠及育兒補貼。由於現階段社宅供不應求，市府以「只租不售」為原則，待供給量逐步充足後，再審慎研議導入可銷售式「可負擔住宅」模式。

桃園 張善政 育兒 家庭 青年住宅 少子化 航空城 大眾運輸 鐵路地下化

延伸閱讀

明天低溫下探10度！全台有雨感受濕冷 跨年夜再有東北季風報到

國1中豐交流道正式通車 銜接五楊高架分流內壢中壢車流

桃消圳頂分隊慶聖誕 邀民眾參加防災活動抽禮物

不爽妻屋內發出聲響擾清夢 桃園暴怒翁清晨持鐵鎚敲頭險奪命

相關新聞

桃園推可負擔宅 育兒家庭優先

桃園市人口六都成長最快，桃園市長張善政前天就職3周年宣布，將推出比市價還低的可負擔住宅，且「只能成功不能失敗」，都發局目...

苗栗頭份淨街 半天撿8000根菸蒂

苗栗縣環保局近月舉辦「菸蒂不落地」行動，選在全縣今年觀光人氣第二的頭份市尚順廣場周邊進行，69名環保志工短短半天，就撿拾...

桃園可負擔宅贏好評 留意興建品質

桃園市府首創推動「可負擔宅」，運用政策手段取得住宅再販售給年輕家庭居住，學者與房產業普遍肯定此政策方向，讓青年不用太高價...

竹北市長選舉 傳藍可能禮讓白

2026縣市長選舉，地方藍白合受矚目。國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢宣布參選下屆縣長，縣內唯一民眾黨議員林碩彥昨參與其問政會...

新聞分析／竹縣藍白整合 綠是關鍵

2026年藍營新竹縣長人選遲未揭曉，牽動竹北市長選戰布局，不僅攸關藍白合，綠營如何出手也是關鍵。尤其竹北市為竹縣最大票倉...

菸蒂不落地？ 苗栗人氣第二的尚順廣場半天撿拾8000根

菸蒂汙染環境，苗栗縣政府環保局最近「爆」出今年10月31日「菸蒂不落地」行動，69名人在全縣人氣第二的頭份市尚順廣場周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。