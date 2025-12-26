桃園推可負擔宅 育兒家庭優先

桃園市人口六都成長最快，桃園市長張善政前天就職3周年宣布，將推出比市價還低的可負擔住宅，且「只能成功不能失敗」，都發局目標自治條例明年上半年送審，鎖定年輕育兒家庭申請。台中市有民代盼市府跟進，住宅處回應，社宅仍只租不售，將審慎研議。

桃市府都發局指出，市府已擬定「桃園市可負擔住宅捐建、出售及使用管理自治條例草案」，規範定價與買賣機制、承購資格及產權控管機制，並規定未來大眾運輸場站如A20、21捷運站及鐵路地下化後車站周邊整開區，其餘規模達1500平方公尺以上開發案，明訂開發商需捐建可負擔住宅。

都發局長江南志說，首批可負擔住宅會優先以航空城安置住宅餘戶轉作試行，可申購首波對象鎖定設籍滿1年及孕育未成年子女的25歲至44歲的桃園市民；可負擔宅可繼承或賣回給市府住都中心。

許多民眾關心可負擔宅的定價與處分機制為何？江南志表示，未來買賣將採「固定總價模式」辦理，避免價格隨市場波動產生套利空間；市府將採信託機制管理產權，確保民眾與政府端的權益。

桃園市首創推動可負擔住宅，引發討論，台中市無黨籍議員林昊佑也有感台中青年買房困境，建議台中參考桃園經驗，以只售不炒、成本價出售為原則推出可負擔住宅，試辦地點優先選擇捷運藍線沿線、北屯、大肚、龍井、太平等區，結合交通導向開發TOD模式，打造青年住宅聚落。

國民黨市議員黃馨慧認為，高房價與少子化牽動，年輕人買不起房，也不敢婚、不敢生，建議政府持有土地、民眾購買70至99年使用權，若要轉售，也限制在封閉市場內，讓青年買得起房。

台中市住宅處回應，台中社宅已完工、興建中及規畫中達1萬450戶，有透過加分機制保障青年勞工與育兒家庭優先入住，並提供租金優惠及育兒補貼。由於現階段社宅供不應求，市府以「只租不售」為原則，待供給量逐步充足後，再審慎研議導入可銷售式「可負擔住宅」模式。