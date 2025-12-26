聽新聞
新聞分析／竹縣藍白整合 綠是關鍵

聯合報／ 本報記者郭政芬

2026年藍營新竹縣長人選遲未揭曉，牽動竹北市長選戰布局，不僅攸關藍白合綠營如何出手也是關鍵。尤其竹北市為竹縣最大票倉，市長鄭朝方有市政實績累積政治底氣，在藍白整合之際，選擇專心市政，綠與藍白陣營各有盤算，就看誰先出招。

竹北市已躍居全國人口最多縣轄市，被視為選戰核心票倉，選民結構以往藍大於綠，近年因竹科、台元等科技園區移入的科技新移民，贏得這群中間選民支持成為勝選關鍵。

民眾黨則在竹北的大樓具一定支持度，加上民眾黨未能推出縣長人選，因此竹北市被黨內視為藍白合的重點區。目前藍營竹縣縣長人選混沌不明，主帥未定，難啟動地方層級選將的實質談判，未來藍白合是採藍白各推人選來決定，還是採禮讓模式，都還在評估階段。

至於竹北市長鄭朝方雖被視為民進黨內最強母雞，他要連任還是挑戰縣長都未定，加上時代力量黨主席王婉諭在竹北市活動不斷，民進黨中央也喊出不排除與時代力量合作，都將牽動縣長與竹北市長層級的布局，此舉也迫使藍白重新評估在竹縣的合作策略。

正因如此，鄭朝方的動向成為政壇關注焦點，鄭朝方有現任優勢，擁建設成果以逸待勞。坊間傳出藍營可能在竹北市長這一席禮讓民眾黨，不過，地方藍白認為合作模式仍取決於藍、綠縣長人選的最終布局，牽一髮動全身。

