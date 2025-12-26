竹北市長選舉 傳藍可能禮讓白

2026縣市長選舉，地方藍白合受矚目。國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢宣布參選下屆縣長，縣內唯一民眾黨議員林碩彥昨參與其問政會，引起藍白合討論，竹北市長也傳藍白合風聲，國民黨可能禮讓民眾黨參選，但竹縣藍白陣營都強調縣長人選尚未出爐，此布局言之過早。

地方藍白合近來動態頻頻，苗栗縣長鍾東錦邀民眾黨前立委賴香伶擔任副縣長，引起政壇熱議。下屆新竹縣長選舉目前陷入藍營內戰，有志之士都在爭取白營支持，立委徐欣瑩日前跨縣市拜會白營出身的新竹市長高虹安，陳見賢昨在竹北辦問政座談會，林碩彥也到場，但會後稱是禮貌性出席。

不只新竹縣長選戰藍白合話題不斷，坊間也傳出，縣長選戰若由國民黨提名並取得民眾黨支持，竹北市長選舉可能有「藍白合作」空間，禮讓民眾黨參選。據指出，一方面考量民眾黨在竹北市支持率高，有助於拉抬藍營縣長候選人在竹北的得票，又可直搗民進黨籍竹北市長鄭朝方的現任優勢。

不過，地方政壇觀察藍營新竹縣長人選還未定案，待人選出爐才會進一步牽動藍綠白在竹北市長選戰的布局。鄭朝方近月面對選舉話題多強調專注市政，未鬆口明年的選舉規畫。

兼任國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢說，過往國民黨籍縣長人選確認後，才會確認鄉鎮市長的布局，竹北市長鄭朝方是否爭取連任或轉戰縣長也尚未定案，藍白如何合作仍言之過早。

民眾黨籍新竹縣議員林碩彥表示，藍白兩黨主席日前會面時提及合作的可能性，不排除藍白在竹北市長層級合作。不過，縣長人選尚未出爐，合作模式仍待黨中央進一步釐清。

竹北市長、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方回應，各政黨各有選舉操作方式，目前就是專注市政，讓市民感受城市的改變。