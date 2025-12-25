竹南蜆仔溝紅色廢水流入 環保局採樣送驗

快訊

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣竹南鎮中港溪與蜆仔溝交界河段，今天發現疑遭廢水染紅，儼然成為「陰陽河」，縣府環保局到場抽檢PH值未發現異常，將進一步化驗是否含重金屬等有害物質。

竹南鎮港墘里里長林裕章指出，今天下午2時許接獲里民反映，蜆仔溝與中港溪交界處有紅色廢水流入，他前往現場查看，發現紅顏色廢水伴隨白色泡沫，源源不斷流入蜆仔溝，再匯入中港溪，導致中港溪大範圍河道都被染紅「都快成了陰陽河」。

林裕章告訴中央社記者，適逢假日，懷疑不肖業者趁機偷排廢水。經通報苗栗縣政府後，環保局派員到場抽驗水質，初步檢測PH值及導電度雖未發現異常，但仍擔憂對環境生態及河川食物鏈造成影響。

縣府環保局表示，蜆仔溝上游為竹南市區，乘載不少家庭生活污水，該渠段經人員現場採樣水質PH7.5、導電度為609 µS/cm，數值與一般家戶生活污水相當，初步研判不像工廠製程污染造成，不排除溝渠中有機物成分氧化與底泥混合導致水色改變，將進一步檢驗是否含重金屬等有害物質。

