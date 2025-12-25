菸蒂不落地？ 苗栗人氣第二的尚順廣場半天撿拾8000根

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府環保局結合社區今年10月31日舉辦「菸蒂不落地，環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，在頭份市尚順廣場周邊2、3公里範圍，地毯式撿拾8000根菸蒂。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣政府環保局結合社區今年10月31日舉辦「菸蒂不落地，環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，在頭份市尚順廣場周邊2、3公里範圍，地毯式撿拾8000根菸蒂。圖／苗栗縣政府環保局提供

菸蒂汙染環境，苗栗縣政府環保局最近「爆」出今年10月31日「菸蒂不落地」行動，69名人在全縣人氣第二的頭份市尚順廣場周邊，半天撿拾到8000根菸蒂，縣府將廣設菸蒂收集盒等措施改善。

環境管理署推動菸蒂不落地方案，希望解決每年估計超過90億根流布於環境中的菸蒂問題，指出菸蒂釋放出的化學混合物，含有有毒和致癌物質，如任意丟棄，可能透過排水溝或雨水側溝，排入土壤、水域、湖泊和海洋，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對生態威脅不亞於塑膠垃圾。

環保局最近在縣務會議提報，環保局結合社區今年10月31日舉辦「菸蒂不落地，環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，以頭份市尚順廣場為中心，擴及周邊2、3公里範圍，包含人行道、停車場、綠地，及周邊自強路、中央路、中興路，地毯式清理，69名環保志工一個上午撿拾約8000根菸蒂。

環保局指出，苗栗縣觀光遊憩區今年至11月的統計數據，尚順廣場304萬人次，僅次於通霄鎮白沙屯拱天宮的402萬人次，尚順廣場人氣旺，民眾隨意亂丟菸蒂衝擊環境，但因檢舉有身分確認的困難度，且獎金僅是罰鍰的兩成，如果依廢棄物清理法開罰1200元至6000元，成案機會及誘因都不高。

環保局因應，協同鄉鎮市公所在人潮較多環境熱點區域，目前已設置450個菸蒂收集盒，另在尚順廣場等車站及商圈，示範設置10個特色菸蒂收集箱，方便也鼓勵配合，不要亂丟菸蒂，此外，持續教育宣導，強化民眾關注公共環境維護，及「隨手亂丟一支菸蒂，對環境可能造成長期的傷害」。

