國1中豐交流道正式通車 銜接五楊高架分流內壢中壢車流

中豐交流道於2023年2月1日開工，施工期間克服交通維持與工期挑戰，提前半年於今日舉行通車典禮，預計明上午6時正式通車。中豐交流道通車後，未來可直接銜接國道1號五楊高架，節省青埔地區往來泰山轉接道行車時間約10分鐘，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量，成為往返青埔地區的新聯外道路。

隨桃園市區人口快速成長，考量桃園航空城計畫及機捷A21轉運站設置，加上高鐵桃園站帶來的運量，將對國1內壢57k、中壢62k交流道造成強大交通壓力，高公局主動辦理增設「中豐交流道」，專供五楊高架南出北入使用，提升道路通行效率；高公局預估，中豐交流道未來可移轉內壢交流道18%及中壢交流道7％交通量，提升2交流道服務水準，節省青埔地區往來泰山轉接道行車時間約10分鐘。

行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及桃園市長張善政等人，今天前往中壢區出席「國道1號中豐交流道」通車典禮。張善政表示，為因應通車後上下匝道車流，市府超前部署完成中豐北路沿線交通工程配套措施，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及CCTV監視設備等措施；另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用，解決過去車輛需繞行A21路口迴轉的問題。

伴隨中壢地區及航空城高鐵站區聯外交通需求日益增加，市府同步推動「南園二路延伸工程」打通至中豐北路，形成與內壢、中豐交流道雙向銜接的交通系統，提升中豐北路、新生路、中園路等主要道路交通效率；A21轉運站也將新增國道客運路線進駐，串接捷運與公車服務。高公局目前啟動二期工程規畫（南入北出匝道），市府建議交通部將青埔北上匝道納入後續工程盡速推動。

陳世凱說，桃園不斷發展人口持續增加，中央政府不斷用工程加強桃園交通建設，中央未來將挹注桃園1000億預算在高速公路建設，軌道建設更不在話下，同時桃園機場三航廈北登機廊廳也啟用，桃園市迎接2件喜事，交通部未來也將持續努力。