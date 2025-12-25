竹市府偕百貨量販推心願卡活動 助550弱勢童圓夢

快訊

中央社／ 新竹市25日電

新竹市政府今天表示，啟動心願卡公益活動，攜手百貨量販業者為弱勢兒童圓夢，今年共幫助550名孩子在耶誕節完成願望，共同以實際行動傳遞關懷，讓愛擴散。

竹市府今天提供資料指出，市府每年辦理「心願卡」活動，今年邁入第11年，而認領行動已於百貨、賣場、企業展開，並獲民眾共同響應認購心願卡，盼讓愛傳遞至城市角落，也讓孩子感受社會的關愛與溫暖。

新竹大遠百店長李正方告訴中央社記者說，曾有孩童11年前在此活動中獲贈外套，如今成長後也主動回到商場認領他人心願，也象徵善意延續，形成溫暖的愛心循環；另大遠百也推動愛心米募集活動，後續將送至新竹市政府社會處，照顧弱勢家庭。

大魯閣湳雅廣場副店長鄭蕙馨說，商場除提供良好購物體驗，也盼善用平台力量傳遞關懷，讓孩子的心願被看見並實現，已連續7年參與心願卡公益活動，累計為超過500名弱勢家庭孩童圓夢，實現心願。

為響應公益，遠東巨城購物中心表示，除持續支持心願卡認領活動外，也邀請國立新竹特殊教育學校師生參訪，透過餐敘與遊戲體驗，並送上心願禮物，以實際行動回饋社會、傳遞關懷。新竹SOGO說，持續響應活動，已協助超過200名弱勢兒童圓夢。

相關新聞

國1中豐交流道正式通車 銜接五楊高架分流內壢中壢車流

中豐交流道於2023年2月1日開工，施工期間克服交通維持與工期挑戰，提前半年於今日舉行通車典禮，預計明上午6時正式通車。...

拱天宮拜「平安斗、文昌斗」 今起開放登記 逾千人參加現場抽籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮明年度拜「平安斗、文昌斗」今天清晨在拱天宮餐廳大樓現場領單填寫，廟方考量斗燈數量有限且不鼓勵民眾...

客家八音保存者田文光獲藝術教育貢獻獎 楊文科：實至名歸

新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光藝師，長年致力於客家八音與北管音樂的保存、教學推廣，對藝術教育深耕與文化永續貢獻卓...

竹縣總圖明年底啟用 楊文科：屆時全縣有11座同步啟動空間升級

新竹縣公共圖書館發展委員會邀集全縣鄉鎮市長及圖書館長共同規畫閱讀願景，縣長楊文科在會中宣布新竹縣立總圖書館預計民國115...

影／媽祖保佑...白沙屯拜平安斗、文昌斗 湧入信眾抽籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮年度盛事拜斗，今天抽籤平安斗、文昌斗，大批信眾不畏寒風細雨投單，廟方抽出中籤，個個開心媽祖保佑全...

新竹市政3周年總體檢 高虹安：2天1工程、政見落實8成

新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，推動城市轉型與建設升級，3年來平均每2天就有一項公共工程完成或啟動...

