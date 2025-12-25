快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

苗栗YouBike全面強制投保才能借 115年元旦上路

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣政府今天表示，為維護民眾騎乘YouBike發生意外事故的保障權益，明年元旦起實施全面強制投保公共自行車傷害險，除現行電輔車外，非電輔車也須先投保才能租借。

⭐2025總回顧

苗栗縣政府交通工務處指出，縣內公共自行車租賃站點自今年4月起實施租借YouBike電輔車的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，方可租借；為加強維護騎乘公共自行車民眾若發生意外事故的保障權益，自115年1月1日起擴大至YouBike一般車。

對於YouBike車輛實施全面強制投保公共自行車傷害險政策，交工處提醒，民眾透過微笑單車官方網站或官方APP登入會員後，即可加保公共自行車傷害險，元旦起，未投保者將無法租借車輛，若先前已完成投保者，則可正常使用，不須再重新投保。

交工處表示，每個註冊會員的手機門號最多可綁定五張票卡，如果使用相同手機門號綁定多張票卡進行租借，務必在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格。

縣府表示，公共自行車傷害險為政府提供的免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理，最高理賠金額新台幣100萬元（未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

自行車 公共

延伸閱讀

台東騎YouBike更安心！ 縣府買單傷害險 明年起先投保再上路

影／鍾東錦宣布邀她出任苗栗第二副縣長 賴香伶：全力以赴

竹縣府負擔保費 明年起騎YouBike強制投保傷害險

台南市YouBike 明年度維持原有騎乘優惠方案

相關新聞

國1中豐交流道正式通車 銜接五楊高架分流內壢中壢車流

中豐交流道於2023年2月1日開工，施工期間克服交通維持與工期挑戰，提前半年於今日舉行通車典禮，預計明上午6時正式通車。...

拱天宮拜「平安斗、文昌斗」 今起開放登記 逾千人參加現場抽籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮明年度拜「平安斗、文昌斗」今天清晨在拱天宮餐廳大樓現場領單填寫，廟方考量斗燈數量有限且不鼓勵民眾...

客家八音保存者田文光獲藝術教育貢獻獎 楊文科：實至名歸

新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光藝師，長年致力於客家八音與北管音樂的保存、教學推廣，對藝術教育深耕與文化永續貢獻卓...

竹縣總圖明年底啟用 楊文科：屆時全縣有11座同步啟動空間升級

新竹縣公共圖書館發展委員會邀集全縣鄉鎮市長及圖書館長共同規畫閱讀願景，縣長楊文科在會中宣布新竹縣立總圖書館預計民國115...

影／媽祖保佑...白沙屯拜平安斗、文昌斗 湧入信眾抽籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮年度盛事拜斗，今天抽籤平安斗、文昌斗，大批信眾不畏寒風細雨投單，廟方抽出中籤，個個開心媽祖保佑全...

新竹市政3周年總體檢 高虹安：2天1工程、政見落實8成

新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，推動城市轉型與建設升級，3年來平均每2天就有一項公共工程完成或啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。