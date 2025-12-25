苗栗YouBike全面強制投保才能借 115年元旦上路

苗栗縣政府今天表示，為維護民眾騎乘YouBike發生意外事故的保障權益，明年元旦起實施全面強制投保公共自行車傷害險，除現行電輔車外，非電輔車也須先投保才能租借。

苗栗縣政府交通工務處指出，縣內公共自行車租賃站點自今年4月起實施租借YouBike電輔車的民眾，須完成投保公共自行車傷害險，方可租借；為加強維護騎乘公共自行車民眾若發生意外事故的保障權益，自115年1月1日起擴大至YouBike一般車。

對於YouBike車輛實施全面強制投保公共自行車傷害險政策，交工處提醒，民眾透過微笑單車官方網站或官方APP登入會員後，即可加保公共自行車傷害險，元旦起，未投保者將無法租借車輛，若先前已完成投保者，則可正常使用，不須再重新投保。

交工處表示，每個註冊會員的手機門號最多可綁定五張票卡，如果使用相同手機門號綁定多張票卡進行租借，務必在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格。

縣府表示，公共自行車傷害險為政府提供的免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件向保險公司申請保險理，最高理賠金額新台幣100萬元（未滿15歲者為喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。